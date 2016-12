La formation en critique de cinéma clôturée

Par DDK | Il ya 14 heures 4 minutes | 333 lecture(s)

Un projet relatif à la création d'un ciné-club a ponctué la formation de l'atelier "critique de cinéma" qui a eu lieu du 18 au 20 décembre à la cinémathèque de Tizi-Ouzou.

Il a été animé par une spécialiste du domaine, en l'occurrence Latifa Lafer. L'initiateur du projet est M. Sahli Omar (ingénieur, artiste). Abordé, il nous a donné les contours de son projet qu'il "compte voir se réaliser". Il cite de nombreux objectifs qu'il considère aussi importants les uns que les autres. D'abord, il revient avec insistance sur "l'organisation de plusieurs séances cinématographiques". Cet objectif premier est conditionné par la disponibilité de salles de cinéma. Actuellement, Tizi-Ouzou ville ne possède que la cinémathèque, alors que dans d'autres localités, des centres cultuels, des maisons de jeunes, des bibliothèques communales pourraient s'en charger. Le second objectif est "l'organisation de formation de scénaristes et le comment monter des scènes d'un film". Le troisième objectif, étant d'actualité, est "l'organisation de communications en tamazigh". Les enfants ne sont pas oubliés par le porteur du projet, car des films d'animation, des chorales, des bandes dessinées y sont prévues. La musique du film est à voir et à prendre au sérieux, tout comme les autres techniques de la réalisation qu'il faudrait approfondir et améliorer avec les nouveaux moyens de technologie ! Deux autres objectifs et non des moindres viennent allonger cette liste que l'initiateur laisse ouverte à toute bonne collaboration. Il s'agit d'une conception de livres / brochures de tout ce travail qu'il faudrait déposer au niveau de l'ONDA. Enfin, le porteur du projet incite les étudiants à préparer leurs mémoires de fin d’études autour de ce thème et aussi sur le film amazigh.

M A Tadjer