Colloque sur l’œuvre artistique de Lounis Aït Menguellet

L’œuvre du poète, interprète et chanteur kabyle Lounis Aït Menguellet fera l’objet d’un colloque international qu’organisera, en mars prochain, l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, mardi, des organisateurs. Initiée par le laboratoire aménagement et enseignement de la langue amazighe de la faculté des lettres et langues, cette manifestation scientifique qui se tiendra les 6, 7 et 8 mars 2017, sera placée sous le thème "Lounis Aït Menguellet : 50 ans de carrière, regards croisés sur un capital d’une œuvre linguistique, littéraire et culturelle", a indiqué à l’APS la doyenne de la faculté, Aïni Betouche. "Nous organisons ce colloque international à l’occasion des 50 ans de carrière de ce grand pilier de la chanson kabyle qui a entamé son parcours en 1967. Nous voulons lui rendre un hommage pour sa contribution artistique et intellectuelle remarquable tout en accordant une dimension internationale à cette œuvre devenue un repère et une source d’inspiration pour beaucoup de chercheurs universitaires et étudiants", a-t-elle expliqué. Pour le chef de département de la langue et littérature amazighes, Ramdane Boukherrouf, l’œuvre d’Aït Menguellet riche de plus de 200 chansons, fait l’objet de réflexions et d’étude de texte et de contenu dans plusieurs pays du monde, notamment en Europe, d’où la volonté de mettre à profit tous ces travaux. L'enfant d’Ighil Bouamas, sur les hautes montagnes du Djurdjura, que ses fans préfèrent qualifier ‘d’Amusnaw’ ou ‘de philosophe’, s’est imposé au fil des années comme une icône de la chanson dont les thèmes ont suivi l’évolution de la société. "Pour le cinquantenaire de sa carrière, nous avons pensé à lui consacrer un colloque international qui accordera une autre dimension à son œuvre", a affirmé l’orateur qui est membre du comité scientifique du colloque. Les travaux seront répartis sur six principaux axes, à savoir la critique littéraire de l’œuvre d’Aït Menguellet à travers l’étude des volets stylistique, métrique et sémio-poétique, l’anthropologie culturelle et du patrimoine, l’étude linguistique, l’analyse textuelle et discursive, l’adaptation dans les textes du poète, et l’analyse du style, a-t-on indiqué dans une présentation du colloque. Le dernier délai pour le dépôt des communications auprès du comité scientifique est fixé pour le 31 décembre prochain, a fait savoir M. Boukherrouf, affirmant que l’appel à communications lancé par les organisateurs a eu un écho favorable auprès de la communauté scientifique.