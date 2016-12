L’Olivier d’or pour… Le combat du cœur

Par DDK | Il ya 15 heures 12 minutes | 649 lecture(s)

Le film Le combat du cœur, du réalisateur Mohamed Rahal, a remporté l'Olivier d'or de la catégorie longs métrages au 15e Festival national du film amazigh qui a pris fin avant-hier, jeudi.

Le film a également raflé le prix des meilleures interprétations féminine et masculine, décernées respectivement à Fahima Djayette et Salim Miloud, pour leurs rôles respectif de «Sahara» et «Wassim». Le film, qui traite essentiellement des conflits de générations et des nouvelles tendances qui envahissent la société algérienne, a ouvert des brèches sur certains phénomènes, comme la toxicomanie, le suicide et l’immigration. Dans la section court métrage, le prix du meilleur film a été attribué à Mohamed Yargui pour son film «Je te promets». Lors de la cérémonie de clôture du festival, à la grande salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, les lauréats dans les différentes sections (court et long métrages, documentaire et film d’animation) ont été récompensés de l’Oliver d’or, la plus haute distinction, dont le montant varie entre 15 et 10 millions de centimes. Le documentaire du réalisateur Mustapha Boukartas, a décroché le trophée, alors que Karim Belabed a été primé pour son film d’animation I Nezra Mazal Anzar. Le prix du meilleur scénario a été attribué à Bouaalem Djamila pour Ldjerh ounehelou. En outre, deux prix d’encouragement ont été décernés respectivement à Karim Hamechi et Malek Amirouche. Au total, 25 œuvres étaient au programme de la compétition lors de cette édition pour décrocher "l’Olivier d’or" dans les sections long et court métrages, film d’animation et documentaire. Le président de la commission du jury dans la section long métrage a mis l’accent sur la nécessité de distinguer, pour ce festival, le film audiovisuel et le film cinématographique, appelant dans ce sens à la création d’une nouvelle section "audiovisuelle" permettant aux auteurs de téléfilms de participer à la compétition. La coopérative Machahu d’Iferhonène, qui a remporté le grand prix du théâtre amazigh de Batna, Norddine Ait Slimane, pour le meilleur texte de la pièce théâtrale Ahitus, et Ben Ziri, qui a décroché la 2ème place du meilleur rôle féminin au festival du théâtre, ont été honorés à l’occasion. Quatre participants à la tombola, organisée dans le cadre du festival, se sont vus offrir une tablette chacun par le sponsor Djezzy, le tirage au sort a été effectué en direct en présence d’un huissier de justice.

Amel Zen, en guets-star

A signaler que la jeune chanteuse Amel Zen a su avec sa voix de ténor enflammer la salle sous les applaudissements d’un public nombreux venu assister à la clôture. Enfin, une photo souvenir a été prise pour mémoriser ces moments de joie. Pour sa part, Farid Mahiout, commissaire du 14e Festival du film amazigh, a souligné "l’intérêt" et "l’importance" de cette manifestation culturelle qui a connu cette année une réussite totale en drainant un large public dans les salles. Dans son allocution, la Directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, Nabila Goumeziane, a saisi l’occasion pour remercier tout ceux qui ont contribué, de près et de loin, à la réussite de cette 15 édition, placée sous le haut patronage du président de la république. une manifestation qui aspire à devenir dans un futur proche, le plus grand rendez-vous du cinéma en Algérie. A noter que le ministre de la Jeunesse et des sports, M. Ali Ould El Hadi, la représentante du ministère de la culture, le wali, Mohamed Bouderbali, le P/APW , Mohamed Klalèche, le P/APC, Ouaheb Aït Menguellet, ainsi que des figures de la culture algérienne, dont Taleb Tahar, ont assisté à cette cérémonie de clôture de cette 15e édition.

Nadia Rahab