Neuf troupes en compétition au TRB

Par DDK | Il ya 54 minutes

Les enfants de la ville de Béjaïa ont de quoi passer de bonnes vacances d’hiver.

Des moments de détente leur sont en effet proposés par l’association socioculturelle Zahir Derouiche, qui organise, depuis samedi dernier, les Journées nationales de théâtre pour enfants, au Théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa. Un riche programme a été tracé, constitué d’un carnaval, de représentations théâtrales, de jeux, de musique, de chants, de spectacles de clowns, de contes, de conférences et d’ateliers de formation sur le quatrième art. «Nous avons choisi cette période des vacances, afin d’en faire profiter un maximum d’enfants. La devise de notre association est que le théâtre est un moyen d’éducation et de formation des enfants à la citoyenneté», nous a indiqué Bousssemar Mouloud, président de ladite association. Au total, neuf troupes théâtrales, issues de huit wilayas, dont Béjaïa, Tizi-Ouzou, Msila, Mostaganem, Batna, Médéa et Annaba, participent à cette manifestation qui s’étalera sur cinq jours. Le spectacle inaugural a été donné, dans l’après-midi de samedi, par la troupe d’Annaba qui a présenté sa pièce «Le royaume des mélodies», en présence de la famille du défunt comédien Khaireddine Amroun, à qui cette deuxième édition est dédiée. Natif d’Annaba, Amroun a travaillé au TRB, où il a développé son génie théâtral, a témoigné M. Boussemar : «Amroun est connu notamment pour son monologue «Zinouba», avec lequel il a fait 200 représentations à travers le territoire national. Il a aussi joué dans la pièce théâtrale «Fatma N’Soumer», nus dira notre interlocuteur. En l’absence totale des autorités locales, «qui n’ont pas répondu à l’invitation qui leur a été adressée par l’association, c’est la femme du défunt Amroun qui a lancé l’ouverture de cet évènement», a déclaré M. Boussemar. Ce dernier ne cachera pas sa déception : «J’ai été choqué de ne voir aucun représentant des autorités locales et des institutions invitées officiellement à cette manifestation culturelle», a-t-il déploré. Par ailleurs, M. Boussemar, lui-même comédien, scénariste et metteur en scène, s’est réjoui de la présence à Béjaïa du grand l’humoriste Hrirouche, qui va procurer de la joie aux enfants bougiotes tant il est apprécié par eux. Dimanche, c’était au tour de la troupe de Msila d’entrer en lice dans la compétition artistique. Elle a présenté sa pièce théâtrale «Le lapin et la forêt», dont le message implicite est de sensibiliser les enfants, les adultes aussi, à la protection de l’environnement. Malgré le peu de moyens, l’association socioculturelle Derouiche Zahir, qui porte le nom d’un dramaturge et comédien bédjaoui, s’est assigné la mission de transformer ces journées théâtrales en Festival national. «Notre but est de faire de cet évènement un festival national, doté d’un budget conséquent pour accueillir plus de monde. D’ailleurs, nous envisageons pour l’année prochaine de convier l’Académie internationale de l’enfant de France, spécialisée dans la formation théâtrale en faveur des enfants.

Boualem Slimani