C’est déjà la fin de la 10e édition

Par DDK | Il ya 55 minutes | 92 lecture(s)

Avec la participation de plus de 100 poètes venus de plusieurs wilayas, la 10e édition de la Rencontre poétique amazighe de la Soummam, organisée à Akbou du 22 au 25 décembre courant par l’association Étoile culturelle, a pris fin dimanche dernier. Les heureux lauréats de cette édition sont Azoune Ahmed de Béjaïa (1er prix), Bouseksou Lynda de Sétif (2e prix) et Agchariou Mourad de Béjaïa (3e prix). Quant au prix du jury, il est revenu à Klaghlagh Akhmid de Tamanrasset, alors que celui d'encouragements est revenu à Tabbou Fazia et Terrak Samir de Tizi-Ouzou. La 10ème Rencontre poétique amazighe de la Soummam, en partenariat avec la direction de la culture et de l’assemblée populaire communale d’Akbou avec l’appui du ministère de la Culture est, souligne-t-on, «de dimension nationale avec la participation d’une centaine de poètes et d’une dizaine d’exposants venus de plusieurs wilayas du pays, dont Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès, Sétif, Tamanrasset et Alger. Cet événement culturel a pour objet d’encourager, soutient-on, «de promouvoir la poésie amazighe et de permettre à des poètes, des artistes et des cadres des associations de toutes horizons de profiter de cette espace d’échanges mais aussi d’expression et de mutualisation des savoirs». Cette année particulièrement, ajoute-t-on, «la rencontre a connu un engouement particulier vu le nombre important de participants et l’implication des femmes et hommes de culture et des universitaires». Le fait le plus marquant dans ces rencontres est l’hommage rendu à chaque fois à l’une des figures culturelles et artistiques amazighes. Cette année, un hommage a été rendu à deux grands défenseurs de la culture berbère en les personnes de MM. Amrane Salem de Tizi-Ouzou et Houd Malek de Béjaïa. Ayant plusieurs œuvres à leur actif, ils ont eu l’occasion de présenter au large public leurs différents travaux et recherches, notamment dans le domaine de la poésie. «Il faut ainsi dire qu’en plus du concours traditionnel de poésie examiné par un jury composé d’éminents professeurs en tamazight, lors de cette dixième édition, un concours spécial a été organisé pour les lauréats des 9 premières éditions. Au programme, en marge du concours et aux déclamations poétiques, aux hommages, aux ateliers culturels et la vente-dédicace, deux communications ont été présentées par deux éminents professeurs de l’université de Béjaïa. Mme Zoulikha Moulai, professeur au département de la langue et culture amazighes à l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa en relatant «l’évolution de la poésie kabyle à travers l’histoire» et Mme Lynda Ouatah parlera de la poésie féminine. Comme de coutume, précise-t-on, «les prix décernés aux lauréats de ces rencontres consistent à éditer un recueil de poésie «Tachmlith» et participer ainsi modestement à promouvoir le patrimoine livresque amazigh et permettre aux concernés de rendre visible leur travail et leur production». L’association Étoile culturelle d’Akbou, faut-il le souligner, «œuvre pour la promotion de la culture algérienne en général et amazighe en particulier». En parachevant ainsi cette année dense en événements, et ce au service de la culture et de la jeunesse et afin d’attirer le plus grand nombre possible de personnes aux activités qu’elle organise, l’association entend ainsi combattre, un tant soit peu, le marasme culturel ambiant qui sévit dans la région, offrir des espaces d’expression aux artistes et aux hommes de culture.

F. A. B.