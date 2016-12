Programme des Journées théâtrales pour enfants

Par DDK | Il ya 53 minutes | 100 lecture(s)

La générale de la pièce théâtrale pour enfants «El hadika el adjiba» de l'association Ithran de la commune de Maâtkas se produira, ce jeudi, au théâtre régional Kateb Yacine. La pièce rentre dans le cadre des journées théâtrales pour enfants, programmées durant la première semaine des vacances d'hiver. Le programme, élaboré du 25 au 30 décembre, présente une variété de spectacles que les enfants apprécieront, sans aucun doute. Les séances débuteront vers 14 h. Ainsi, l'association culturelle et artistique Nomades ouvrira le bal avec le spectacle «Nouna deg umdal n tmucuha». Pour la journée d’hier lundi, les enfants avaient rendez-vous avec le magicien Ben Hamou Hocine, alors que vendredi, le magicien Omar Hachemi, très connu et très aimé des enfants de Tizi-Ouzou, présentera des tours de magie et d’autres surprises attendent le public constitué d’enfants. Le duo Ali-Ramdane, deux jeunes de Tizi-Ouzou, vont égayer leurs fans d'un spectacle de marionnettes "Slilwan", mardi 27 décembre, et dont les objectifs et la morale de ces marionnettes sont à découvrir par les enfants eux-mêmes. «El batala baboussa», de la coopérative ‘Tan Bladi’ de la ville d'Oran, se produira le mercredi 28 décembre. Pour la deuxième semaine des vacances, le programme, dira-t-on, est en cours de préparation.

M A Tadjer