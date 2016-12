Nadia Agsous présente Des hommes et leurs mondes

Par DDK | Il ya 54 minutes | 97 lecture(s)

Après des études de lettres et une reconversion au journalisme en tant que chroniqueuse, Nadia Agsous, native de Béjaïa, est à sa deuxième œuvre, un essai écrit sous forme d’entretiens. Elle est venue le présenter dans l’après-midi de samedi, au centre culturel d’Aokas. Cette rencontre a été organisée par l’association Azday Adelsen N’Weqqas, dans le cadre du café littéraire qu’animent chaque samedi Abderrahmane Amara et Fatsah Bouhmila. Des hommes et leurs mondes est le titre de l’essai, un ensemble d’entretiens avec le sociologue Smain Laacher qui a abordé dans ses recherches plusieurs thèmes. Lors de la conférence de presse de samedi, Mme Agsous expliquera qu’elle a consacré un chapitre à chacune des recherches du sociologue. Elle dira aussi qu’elle a sciemment opté pour une écriture didactique et pédagogique, rendant plus accessibles les ouvrages du sociologue qui étaient confinés dans les universités. Dans le premier chapitre, biographique, on apprend que Smaïn Laacher est arrivé en France à l’âge de six mois. Il fera d’ailleurs de la migration l’un des objets de ses recherches. Il fera la distinction entre l’émigration dite sans papiers et l’émigration clandestine, bien qu’elles soient toutes les deux illégales. Le sociologue dit notamment que les politiques et les associations se sont intéressés aux émigrés d’une manière subjective, alors que les chercheurs le font d’une manière objective. Les femmes d’émigrés et les violences conjugales ont également été abordées par la conférencière. Elle dira qu’à travers ses entretiens avec le sociologue, elle a appris, suite à un travail fait auprès des communautés maghrébines et subsahariennes, qu’il y a une nuance en matière de violence entre les différentes communautés. Ainsi, il s’avère par exemple que la société algérienne et «beaucoup plus violente que la société marocaine» à l’égard des Subsahariens. Mais les deux sociétés se révèlent «racistes». Les récentes insurrections ou printemps arabes, que Smain Laacher qualifie de soulèvements populaires pour demander la démocratie et la liberté, ont également été mis en exergue par Nadia Agsous. Après près d’une heure d’exposé, un débat de près de 2 heures commença, durant lequel toutes les questions ont été abordées sans tabou. Comme il est désormais de coutume au café littéraire d’Aokas, l’ouverture de la conférence a été faite sur un récital musical du chanteur local Salim Bellouze qui interpréta «Barka Akhemem», l’une des chansons de son dernier album. Il fut suivi du poète local Farid Tairi qui déclama quelques vers de son poème dédié aux intellectuels.

A Gana