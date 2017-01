Le programme de Yennayer fin prêt

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

La ville de Béjaïa se prépare à célébrer la 2967ème année du calendrier berbère. La direction de la culture de la wilaya et le comité des fêtes de la ville de Béjaïa ont élaboré un programme commun riche et varié.

La journée du 12 janvier verra plusieurs activités se dérouler simultanément, sur différents sites. Cinq endroits ont été prévus pour accueillir les manifestations culturelles, artistiques et scientifiques. Il s'agit de la Maison de la culture Taos Amrouche, de la bibliothèque principale de lecture publique, de la Place Said Mekbel, de la cinémathèque de la Place Gueydon et du Théâtre Régional Malek Bouguermouh.

Un menu très varié

Dès la matinée du jeudi, la Maison de la culture organisera une animation folklorique de proximité avec la troupe des Iteballen Ouguemoun. En parallèle, un bibliobus sera mis à la disposition des férus de lecture, tandis qu'une opération de dégustation de mets traditionnels sera proposée au public qui sera sans doute très nombreux à venir célébrer cette journée qui représente un repère important dans l'arsenal civilisationnel du peuple amazigh. Les citoyens pourront également visiter une exposition sur le patrimoine culturel amazigh organisée par les associations culturelles locales, dans le hall de la Maison de la culture, pendant qu'une représentation théâtrale leur sera proposée dans la petite salle, la grande salle étant en travaux. La pièce programmée est intitulée «Laxarth Yedren» et sera jouée par l'association Agraw de Chemini.Au même moment, le TRB ouvrira ses portes pour proposer au public une exposition sur le patrimoine culturel amazigh en collaboration avec les associations culturelles locales. A la Place Said Mekbel, Iteballen Ouguemoun animera un spectacle de rue et une prestation musicale de proximité non stop du répertoire amazigh. Dès 10h, la bibliothèque principale de lecture publique ouvrira ses portes pour accueillir un récital poétique amazigh, suivi d'une conférence débat autour du thème «Yennayer, une date et une histoire millénaire». Le programme de l'après-midi sera tout aussi riche. Une rencontre-débat est prévue dans la salle de conférences de la bibliothèque principale autour du thème «Origines berbères de la civilisation occidentale». A la cinémathèque de la place Gueydon, une projection de film est au menu, avec le long métrage d’Azzedine Meddour «La Montagne de Baya». Une occasion pour le public qui n'a pas vu le film de le découvrir et pour les autres de le revoir. Au TRB, c’est la troupe Naghma qui se produira avec sa chorale pour une présentation artistique de qualité vers 14 heures. A 16h, le public se convié à un gala musical animé par des artistes locaux. A la fin, des cadeaux seront remis aux artistes ayant contribué à l’enrichissement et à la promotion de la culture amazighe. Pour la côture, le grand Fodil Assoul montera sur scène pour présenter son One Man Show «Zalamite». Espérons enfin que ce programme sera suffisamment médiatisé et qu'il sera correctement communiqué au public, afin que tout le monde puisse en profiter. Soulignons que Béjaïa ne sera pas la seule ville à célébrer le nouvel an amazigh. Akbou, Sedouk, Aokas, Souk El Tenine, Amizour, Sidi Aïch et El Kseur, entre autres, se préparent également à marquer dignement la nouvelle année berbère. Bonne année à tous.

N Si Yani