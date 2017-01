La direction de la jeunesse et des sports dévoile son programme

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Si les associations culturelles et les comités de village préparent leurs programmes de célébration du nouvel an amazigh " Yennayer", coïncidant avec le 12 janvier, de leur côté, la Direction de la Jeunesse et des Sports a déjà dévoilé le sien. En effet, c'est un programme qui s'étalera du 8 au 13 du mois en cours, aussi bien dans tous les établissements de jeunes, qu’au niveau des trois endroits au chef-lieu de wilaya. Il s'agit du parking du stade «1er novembre», de la place «l'olivier» et de la salle OMS. Ainsi, du 8 au 12 janvier, ce sont aux portes ouvertes sur tous les sports qu'aura droit le public au niveau de la place «l'olivier» durant toute la journée. Du 9 janvier au 12 janvier, les organisateurs ont prévu au parking du stade «1er novembre» une exposition non-stop de différents objets traditionnels, un concours du meilleur plat culinaire, une animation d'Idhaballen, une opérette, une scène sur le mariage traditionnel kabyle, un défilé de robes et de burnous, une animation musicale et un stand de dégustation de repas de Yennayer. Par ailleurs, dans tous les établissements de jeunes, en plus des expositions diverses, il y aura des conférences et des tables rondes autour de cette date, la projection de films et d'autres activités diversifiées. Pour ce jeudi prochain, correspondant au 12 janvier, il est à retenir ces tournois de volley-ball, de hand-ball et d'échecs à la salle omnisports du stade du «premier novembre» ,à l'INSIM et à la salle Azouni. En outre, selon le programme de la DJS, dont nous détenons une copie, d'autres activités sportives ont été programmées en dehors du chef-lieu de wilaya. Aussi, à la salle OMS de Ouacifs, c'est un tournoi de basket-ball qui est retenu en collaboration avec le CSA/ Ouacifs. C'est le 2° tour de wilaya de la coupe d'Algérie. A la salle «Said Tazrout» ou à Draâ Ben Khedda, les initiateurs de cette célébration ont programmé le championnat Kumité de la catégorie cadets durant deux jours, à savoir les 12 et 13 janvier. Du 11 au 12 janvier, à Imsouhal, ce seront des tournois de football et de handball qui seront organisés. Du côté de Fréha, le 13 janvier, la DJS a programmé le championnat de wilaya de cross country et celui du tennis de table, le même jour à Azeffoun. A Draâ Ben Khedda, un gala de boxe pour les catégories minimes et cadets aura lieu le 12 du mois en cours. Du 11 au 13 janvier, à la salle OMS «Said Tazrout», le public est invité à assister à un tournoi de basketball ( garçons et filles). Durant la même période, sont prévus des tournois de football ( poussins et benjamins) à Beni Douala, au stade «Oukil Ramdane», de Tizi-Ouzou, à Tizi Rached et à Draâ Ben Khedda. En tout cas, c'est une semaine riche en activités et en animations.

Amar Ouramdane