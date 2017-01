600 millions DA versés par l'ONDA

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Les droits d'auteurs s'élevant à 600 millions de dinars ont été reversés à des artistes algériens au titre de l'année 2015 lors d'une cérémonie organisée jeudi à Alger en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. S'exprimant en marge de cette cérémonie, le directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (ONDA), Samy Bencheikh El Hocine a précisé que 2969 artistes et auteurs algériens dont 140 ayants droit étaient concernés par ces rémunérations versées au titre des droits sur les œuvres protégées et déclarées auprès de l'ONDA. Des artistes dont Rabah Driassa, Idir, Lotfi Attar, Abdelkader Chaou, Naima Dziria ou encore le comédien Mohamed Adjaimi ont assisté à la cérémonie de versement des droits.En 2014, l'ONDA a versé 600 millions de DA au profit de 3127 artistes et auteurs.Des membres du gouvernement, des personnalités artistiques, politiques et médiatiques ont assisté à cette cérémonie marquée par un hommage aux artistes disparus en 2016 dont Amar Ezzahi et Mohamed Tahar Fergani.