La première édition démarre aujourd’hui à la maison de l’Arch

Par DDK | Il ya 47 minutes | 45 lecture(s)

Sous le haut patronage de monsieur le wali de Bouira, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya, la direction de la jeunesse et des sports et l'APC de Saharidj, l'association des activités de plein air et d'échanges, basée dans la localité de Saharidj, organise, du 10 au 14 janvier, la première édition du Festival national de théâtre amateur, à la maison de l'Arch, au chef-lieu communal. Selon les organisateurs, 12 troupes théâtrales se succéderont sur scène, représentant, en plus de Bouira, les wilayas de Béjaïa, Oum El Bouaghi, Oran, M'Sila, Ghardaïa, Sétif et Tizi-Ouzou. Le coup d'envoi de cette manifestation sera donné aujourd’hui, mardi, à 13h30, à la maison de l'Arch de la ville de Saharidj. Il est à noter que l'organisation de ce festival est une première du genre dans la commune.

Y. Samir