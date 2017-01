Nouara rechante et révèle sa cécité

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 360 lecture(s)

La diva Nouara a assuré un concert mémorable, mercredi soir, au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou. L’événement entrait dans le cadre de la célébration de Yennayer 2967.

Une soirée à laquelle étaient présents le wali de Tizi-Ouzou, M. Bouderbali Mohamed, la directrice de la culture, Mlle Goumeziane, le P/APC, M. Aït Menguellet, ainsi que de nombreux élus. La salle était pleine comme un œuf. Le public est venu de toutes les localités de la wilaya pour écouter la grande dame de la chanson kabyle. Son apparition sur scène a déclenché un tonnerre d’applaudissements et un concert de youyous prolongés. La chanteuse, en robe kabyle, incarnait l’élégante et illuminait la scène, malgré son handicap visuel qui l’a atteinte depuis un peu plus d'une année. Elle gratifia l’assistance de ses plus beaux titres. ‘’Achimi Aka’’, ‘’Amek uliw adhihemal wissin’’, ‘’Akwesigh ammi azizene’’, ‘’Ayemdakoul’’, ‘’Thakemoucht Baakal’’, ‘’Lahzan Kornefel’’… firent vibrer toute la salle. Et à la fin de chaque chanson, c’est une véritable ovation que le public réserva à la diva. Nouara chanta ainsi, tout au long de la soirée, la douleur, la beauté, la femme kabyle et ses souffrances. A chacune des réactions du public, l’artiste prenait le temps de dire : «Je vous remercie infiniment». A un certain moment de la soirée, au comble de l’émotion, elle lancera : «Même si je ne vous vois pas avec mes yeux, je vous vois avec mon cœur !». Soulignons que plusieurs autres artistes ont été invités par la direction de la culture, pour participer à cet hommage consacré à Nouara. Celia Ould Mohand, venue d'Oran, a notamment repris une chanson de Takfarinas et une autre d'Aït Menguellet, plongeant la salle dans l'euphorie. Abdelhak Sahel, slameur, égrena des passages de plusieurs chansons tirées du patrimoine algérien, successivement en kabyle et en français. Puis, les deux jeunes ont chanté en duo une chanson de Cherif Kheddam. Il y eut aussi le comique ‘’Khaled par hasard’’ qui fit rire les présents aux larmes, indexant tantôt les femmes, tantôt les hommes, à travers certains de plus drôles sketchs. La soirée dura environ trois heures et fut clôturée par la remise des bouquets de fleurs à la diva qui se prêta aimablement à une séance de photos souvenirs. A la fin du spectacle, la joie se lisait sur les visages.

M A Tadjer