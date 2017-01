«Yennayer est une revendication populaire !»

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 186 lecture(s)

«Yennayer, un référent ancestral national de partage et de communion» fut le thème de la conférence-débat animée par Salhi Karim, chercheur et enseignant à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. C’était dans la matinée de mercredi dernier, à la bibliothèque principale de lecture publique de la ville. L’animateur a abordé ce thème sous l’angle d’une lecture anthropologique de Yennayer. «Ce rite a toujours eu pour objectif de faire face aux disettes d’autan. C’est un rite qui a comme autre objectif de revendiquer une culture, une identité», dira l’intervenant qui ajoutera : «Il faut retenir que Yennayer n’est pas une fête propre à la Kabylie, mais elle est célébrée dans toutes les wilayas du pays, notamment ces dernières années». «C’est une fête liée au calendrier agraire, nous la retrouvons chez les Mozabites, les chleuhs entre autres», dira encore le conférencier qui précisera : «La fête a peut-être perdu de ses rituels, mais elle a pris une autre ampleur, une autre dimension. Elle fut longtemps célébrée en famille, aujourd’hui, elle l’est sur la place publique. Et c’est important !». Nous enregistrons en effet l’organisation de conférences sur tout le territoire national, et l’invitation de plusieurs wilayas à Tizi-Ouzou par la direction de la culture n’est pas fortuite.

M A Tadjer