Kamel Chenane prépare un nouvel album

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 182 lecture(s)

Composé de huit titres, le nouvel album du chanteur kabyle Kamel Chenane, actuellement en préparation, sera dans les bacs au mois d’avril prochain. C’est ce que l’interprète de ‘’Djendjen’’ nous a assuré jeudi dernier. Selon notre interlocuteur, que nous avons rencontré à Ath-Leqsar, sa commune natale, à l’occasion des festivités de célébration de ‘’Yennayer’’, les thématiques sélectionnées traiteront des sujets sociaux et sentimentaux. «L’album est actuellement en cours de finalisation dans des studios en France. Il traitera, comme d’habitude, de questions sociales et d’amour. La nouveauté pour cet album, c’est que les textes de certaines chansons sont très engagés», nous a confié Kamel Chenane. Le chanteur nous a par ailleurs annoncé qu’il sera en tournée «à partir du 28 janvier prochain, en France et au Canada».

O. K.