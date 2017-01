bonne nouvelle pour les cinéphiles

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 362 lecture(s)

Le cinéma fait un bond en avant et s’installe dans l’universalité. C’est ce qui ressort de la conférence de presse animée par Lakhdar Bentorki, directeur général de l’Office national de la culture et de l’information.

Il a affirmé lors de cette rencontre avec la presse que l’office qu’il dirige «a signé des conventions avec les sociétés européennes de distribution cinématographique pour permettre au public algérien de voir des films en avant-première et en même temps de leur sortie en Europe». Dans un premier temps, des wilayas pilotes ont été sélectionnées pour la projection de ces films, dont Alger, Oran, Constantine, Tipasa et Boumerdès. Cela a de quoi satisfaire les cinéphiles algériens, à la condition de trouver des salles où projeter ces films, vu l’état de dégradation dans lequel se retrouvent nos salles obscures. L’opération sera élargie à d’autres wilayas, a annoncé le même responsable qui a tenu à signaler la réouverture de salles de cinéma pour la projection de productions cinématographiques algériennes et universelles. Par ailleurs, M. Bentorki a déploré à cet égard le fait que plusieurs salles sont encore fermées et que des communes refusent de les transférer à des établissements du secteur de la culture public et privé. Depuis le temps où ces salles étaient fermées et où l’on nous ressassait leur ouverture prochaine et que nous n’avons rien vu venir, nous espérons que cette fois sera la bonne. Par ailleurs, le DG de l’ONCI a annoncé qu’un «grand programme d’activités culturelles sera rendu public, la semaine prochaine, à travers le pays».

Sadek A