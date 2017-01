Mourad Bounif satisfait du stage

Par DDK | Il ya 2 heures 18 minutes | 111 lecture(s)

Après une semaine de préparation, l’USOA a bouclé, hier, son stage hivernal qui s'est déroulé, pour rappel, à Alger et qui a été ponctué par un seul match amical. Dans l'ensemble et en dépit de la crise financière qui continue de sévir, l'entraîneur Bounif estime que ce stage aura été une totale réussite. Ces quelques jours de stage lui ont permis de préparer comme il se doit ses joueurs pour la suite de la compétition et de cerner les lacunes décelées lors de la première moitié du championnat. Durant ce stage, les coéquipiers d’Idirene avaient été soumis au biquotidien ainsi qu’à des séances de musculation. Il est à noter que l’USOA a disputé une seule joute amicale au stade de Khemis El Khechna, où les coéquipiers de Slimani se sont neutralisés avec l’IBKEK local (2 - 2). Le staff technique s'est montré très satisfait du travail réalisé par les coéquipiers d’Ousmaïl qui ont beaucoup travaillé sur le plan physique et technico-tactique. Bounif affirme que l'équipe est en train de mettre les bouchées doubles afin d'être prête pour la reprise du championnat. «Je pense que nous avons bien travaillé lors de ce stage et les joueurs se sont montrés très appliqués. Je trouve que physiquement, les joueurs ont bien tenu le coup malgré la charge de travail. Aussi, sur le plan tactique, je crois qu'ils ont beaucoup progressé. Je dois dire, donc, que l'objectif de ce stage a été atteint», dira l’ex-joueur de la JSK.

Reprise aujourd’hui au stade Larbi Touati

Par ailleurs, et après avoir clôturé leur stage hivernal de huit jours effectué à Alger, les camarades de Djenadi sont entrés à Amizour vendredi après-midi. Le staff technique des Rouge et Noir a accordé une journée de repos aux joueurs. La reprise des entraînements était prévue pour hier après-midi, au stade Larbi Touati.

Samy H.