Les travailleurs attendent du concret

Par DDK | Il ya 4 heures 28 minutes | 147 lecture(s)

Il est de notoriété publique que le Théâtre Régional de Béjaïa vit actuellement une crise profonde.

Elle est la conséquence de la diminution des subventions accordées par l’Etat, et l’obligation que cela engendrera dans la mise à pied de la moitié de son personnel. Le public attendait une réaction de l’encadrement et du staff de l’organisme, et ce n’est que timidement que les choses commencent à changer. Car en dehors des sit-in et des campagnes de dénonciations, rien n’a été fait concrètement pour faire évoluer la situation. Pourtant, une information publiée sur Internet dimanche dernier, fait état de la décision du Ministère de la Culture de revenir sur sa décision de diminution des budgets. Les employés du TRB rencontrés après cette publication se sont montrés sceptiques, et disent attendre du concret, c'est-à-dire un arrêté dudit ministre ou un décret du gouvernement. Une aide de dix millions de dinars a quand même été accordée au Théâtre Régional par l’ONDA, pour l’aider à traverser cette crise. Toujours est-il que la direction du TRB a programmé un certain nombre d’activités pour essayer de relancer l’activité théâtrale. Lundi dernier, lors de son discours d’ouverture de la journée de formation sur l’administration électronique, le directeur a clairement fait allusion à cette crise et a laissé entendre qu’il ne laisserait pas tomber le théâtre de Béjaïa, étant convaincu du rôle vital de cette institution dans le développement civilisationnel d’une ville ou d’un pays. Ainsi, cette semaine a été programmé une pièce de théâtre pour enfants intitulée «Le Secret de mon grand-père» dans la grande salle. L’accès aux représentations n’est plus gratuit comme on s’y attendait, mais le TRB pratique une politique attractive, puisque le prix du billet demeure très symbolique. Il a donc été décidé de ne faire payer les enfants qu’à hauteur de cinquante dinars la place, loin de grever le budget familial. Pour la fin de ce mois de janvier, le TRB a également programmé une pièce de théâtre en Tamazight pour tous les publics. Il s’agit de la pièce écrite et mise en scène par Rachid Maamria, et interprétée par lui-même et Soraya Simoud. La pièce est intitulée «La Barque de la forêt». Elle avait été présentée avec succès au Festival du Théâtre Amazigh de Batna.

N. Si Yani