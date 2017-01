Zohra, l'inoubliable voix !

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 160 lecture(s)

Malgré son court passage dans la vie, la chanteuse Zohra a su se frayer un chemin parmi les artistes les plus connus de la chanson kabyle. Décédée à l'âge de 32 ans seulement, en janvier 1995 des suites d'un accident de la circulation survenu sur la route Paris-Marseille, Zohra a laissé un legs artistique inestimable, composé de 36 chansons qui traitent de la condition féminine, des maux de la société, de l'amour, de la déception, de l'espoir et tant d'autres thèmes. Née le 17 décembre 1962 à Aguemoun, dans la commune de Larbaâ Nath Irathen, Zohra a passé une enfance comme toutes ses semblables pour se marier vers l'âge de 18 ans. De cette union, elle eût une fillette mais divorça après. Cet échec semblait la suivre comme une malédiction, car quelques années après, elle se remariera et elle eut une autre fille puis elle divorça à nouveau. Ces événements malheureux qui ont survenu dans sa vie ont été en quelque sorte un catalyseur pour une carrière artistique hors-pair. Ses malheurs ont fini par la forger, et elle les racontait dans ses chansons qu'elle composait elle-même. Dotée d'une voix douce et mélancolique, notre artiste n'hésita pas à embrasser sa carrière artistique en sortant son premier album en 1982 qui s'intitule "A yemma ixede3-iyi zaher-iw" (Ô mère, ma chance m'a trahie !). Cet opus a rencontré un succès foudroyant la promettant à un avenir radieux sur la scène artistique. Toutes les femmes kabyles aimaient ses chansons, car elle était en quelque sort leur porte-voix. Zohra disait haut et fort ce que les femmes pensaient tout bas. Dans la foulée, la fille d'Aguemoun sortira plusieurs autres albums, dont "Zher" (La chance), "Tiguǧelt" (L'orphelinité), "Tayri" (L'amour) et "Derya" (La progéniture). En 1986, Zohra s'installe en France où elle continue sa carrière d'artiste. Elle nous rappelle étrangement la vie de l'autre diva de la chanson kabyle, Hnifa en l'occurrence. Ces deux artistes féminines ont vécu presque les mêmes déchirements et tragédies. À s'y méprendre, c'est comme si elles avaient divorcé pour se "remarier" avec le malheur qui leur collera jusqu'à la fin de leurs jours. Les critiques musicaux estiment que même si la vie de Zohra était courte, en seulement 15 ans de carrière elle a su subjuguer et gagner un large public tant avec ses chansons que sa beauté de kabyle pure. Comme elle vécut dans la mélancolie et les malheurs, elle mourut tragiquement à seulement 32 ans laissant derrière elle une œuvre artistique riche et un public inconsolable.

