L’«Art en Droit» en exposition

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

L’Association Locale de la Femme Artiste (ALFA) de Seddouk organise, aujourd’hui samedi, une exposition d’œuvres d’art au niveau de la Maison de la Culture Taos Amrouche de Béjaia, sous le thème l’Art en Droit.

Le public est invité à une série d’activités qui ont été programmées pour cette journée, organisée avec les services de l’ambassade de France à Alger et la direction de la Jeunesse et des Sports de la Wilaya de Béjaïa.

Le vernissage de l’exposition aura lieu à 13h. Vers 14h30, il y aura la présentation d’une opérette sur les droits de l’enfant, suivie une heure plus tard par une performance artistique. Ensuite, et pour sensibiliser les enfants et leurs parents aux arts plastiques, un film documentaire leur sera proposé.

L’association ALFA a été créée en 2011 et a pour objectif de promouvoir les arts plastiques au sein de la société, découvrir des jeunes talents et les prendre en charge, apprendre aux enfants le dessin et l’art, leur inculquer le civisme et créer un espace de rencontres et d’échange culturel pour remplir le vide qui mène à tous les fléaux.

Pour cela, l’association organise des ateliers de dessins deux fois par semaine, tout au long de l’année. Elle a déjà réalisé plusieurs projets importants, dont l’ouverture d’une école de dessin et de peinture pour les enfants en 2012, la création d’un atelier d’arts plastiques pour jeunes talents l’année suivante et une formation académique de huit mois en arts plastiques pour les artistes amateurs.

Actuellement, l’association est en train de réunir une documentation riche et variée pour enrichir le fonds documentaire de sa bibliothèque. Les enfants bénéficient également de sorties récréatives et d’excursions pour découvrir différents musées. Ainsi, ils ont pu visiter le Musée des Beaux Arts d’Alger, ainsi que celui du Moudjahid à Riadh El Feth.

D’autres sorties leur ont également fait découvrir la corniche de Jijel, source d’inspiration pour les peintres, le zoo, la cinémathèque, le musée de Bordj Moussa, le théâtre Malek Bouguermouh et la bibliothèque de la ville. Les travaux réalisés par les enfants de l’association sont régulièrement exposés dans différents espaces culturels.

N. Si Yani