Expo rétrospective 2016

La maison de la culture Mouloud Mammeri fait une rétrospective de ses activités durant l’année écoulée à travers une exposition relative aux différentes activités organisées par l’établissement.

Contactée à cet effet, la directrice de cette infrastructure, en l’occurrence Mlle Dalila Kemmar, nous dira : «Nous avons voulu remémorer à notre cher public les différentes activités entreprises au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri durant l’année 2016. Une exposition à cet effet occupe le hall». Il est à rappeler que l’ensemble des activités culturelles sont organisées en collaboration avec la direction de la culture, les associations au niveau de la wilaya et autres groupes de SMA. La directrice relate les activités phares, généralement une par mois. Ainsi, «au mois de janvier 2016, c’est la célébration de Yennayer 2996 avec des conférences, démonstrations, dégustations de plats traditionnels. En février, ce fut la commémoration du décès de Mouloud Mammeri. Au mois de mars, c’est la femme qui occupe le terrain avec la journée internationale de la femme, le 8 Mars». Pour le mois d’avril, deux évènements très importants pour les habitants de la région à savoir : «la double célébration des évènements du printemps berbère et du printemps noir : 20 Avril 1980 et Avril 2001, avec des conférences et expositions en direction des jeunes et des moins jeunes». La directrice insiste sur les ateliers de la maison de la culture, lesquels jouent un grand rôle dans les activités entreprises par la direction de la culture. «46 ateliers sont fonctionnels et font de leur mieux pour satisfaire le public : musique, arts plastiques, danses, informatique, poésie…» Le salon du livre, le festival Lire en fête ont eu un impact sans précédent, tant à la maison de la culture, à la bibliothèque principale, qu’à l’annexe d’Azazga. Durant le mois de Ramadhan, ce fut «une multitude de soirées animées par de nombreux chanteuses et chanteurs.

Mise en place prochaine d’atelier pour non-voyants et trisomiques

En Novembre, c’était la célébration du déclenchement de la révolution armée meublée par des conférences et des expositions à l’intention des jeunes pour les imprégner de la lutte menée par le peuple algérien contre le colonialisme pour arracher sa liberté au prix d’un lourd tribut. En décembre, pour clore l’année, c’est le film amazigh». La directrice de la maison de la culture annonce, par ailleurs, l’ouverture prochaine d’un nouvel atelier, «un atelier info-braille pour les non-voyants et qui est prévu pour le mois de février. Une autre expérience a été faite avec un atelier et que les parents ont apprécié, c’est l’atelier pour les trisomiques». La directrice confie qu’un vernissage avec les étudiants de l’Ecole régionale des beaux arts (ERBA) d’Azazga est fixé également ces jours ci, avant la fin de ce mois de janvier 2017.

Programme du 27 janvier au 4 février

La maison de la culture Mouloud Mammeri a tracé un programme d’activités allant du 27 janvier au 4 février prochain. Les journées des 27 et 28 janvier ont été réservées à la commémoration du 5ème anniversaire du décès du chanteur Cherif Kheddam et le public est convié à une exposition de photos sur le défunt artiste et son parcours. En parallèle, depuis le 27 et jusqu’au 30 janvier, le public peut visiter une exposition rétrospective sur les activités culturelles de l’année 2016. Du 31 janvier au 4 Février, la salle Zmirli accueillera une exposition d’arts plastiques organisée par les étudiants de l’école des beaux arts d’Azazga. Au programme également, un gala de charité qu’organisera l’association El Fedjr de la wilaya de Tizi-Ouzou, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, le samedi 4 février prochain. Et à l’annexe d’Azazga, un inter-lycées est prévu par la direction de l’éducation.

