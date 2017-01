Hommage à Slimane Azem et Lounes Matoub

Par DDK | Il ya 31 minutes | 22 lecture(s)

L’association Azday Adelsan n’Weqqas a organisé, hier, au niveau du centre culturel d’Aokas, une journée culturelle en hommage à deux grandes figures de la chanson kabyle, à savoir Slimane Azem et Lounes Matoub. La date n’est pas fortuite, puisqu’elle a été choisie par rapport à la date de naissance de Lounes Matoub, né le 24 janvier 1956, et la date de décès de Slimane Azem, mort le 28 janvier 1983. «Au départ, on voulait organiser cet événement sur quatre jours, soit de la date commémorative de la naissance de Matoub à celle du décès de Azem, mais les événements ont voulu que l’on se limite à une seule journée», dira Nacer Medjdoub, responsable du centre culturel d’Aokas. Ce dernier a inauguré cette journée par la projection d’un film documentaire intitulé «Slimane Azem, une légende de l’exil». Celui-ci résume la situation de l’émigré en général et l’influence des chansons de Slimane Azem sur cette catégorie d’Algériens, vivant dans une haute solitude. Il y a également des témoignages sur sa méthode de travail et la nostalgie exprimée à chaque fois à son entourage et les embuches politiques dont il faisait part en tant que chanteur engagé. Présente en tant que membre du jury des rencontres poétiques qu’organise, annuellement, l’association «Adrar N’Fad» d’Ait Smail, la doctorante Lynda Ouatah a animé, dans l’après-midi, une conférence autour de l’œuvre et la vie de Lounes Matoub, sujet de sa thèse de doctorat. Une Conférence-gala-récital spécialement dédiée à Slimane Azem, animée par Nacer Medjdoub, a été présentée en clôture de cette journée culturelle. Durant celle-ci, il a été retracé la vie et les œuvres de l’illustre chanteur Slimane Azem. La conférence a été faite sur la base d’une méthode didactique et pédagogique en parlant de Slimane Azem, de sa naissance jusqu’à sa mort.

