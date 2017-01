Les artistes s’organisent

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Le mémorial Chahid Ali Mellah de Tizi-Gheniff a abrité durant la matinée du vendredi passé l’assemblée générale constitutive et élective d’une nouvelle association culturelle, en présence d’un huissier de justice. En effet, la salle des réunions s’est avérée trop exigüe pour contenir les nombreuses personnes venues pour y participer bien qu’il ne se fût agi que des artistes mais leurs fans ont tenu à être présents à cette naissance. «Nous avions eu cette idée, avec les différents artistes de la daïra de Tizi-Gheniff, forts nombreux, de la création de cette association culturelle depuis quelques années déjà mais ce n’est que ces derniers temps que tout s’est accéléré et que les principaux animateurs ont jugé utile de l’officialiser», nous confie l’un des promoteurs tout en ajoutant que les objectifs recherchés c’est avant tout la vulgarisation ainsi que la protection du patrimoine matériel et immatériel, entre autres, il faut citer la chanson, la poésie, les sites, sachant que cette association est appelée à participer et à organiser des commémorations, des activités culturelles diverses. Ahcène Meziane, Mohamed Louna. Aussi, outre la présence de nouveaux jeunes artistes, figuraient également d’anciens chanteurs locaux à l’exemple de Rabah Keddache, Ramdane Khelifi, Acharchar. Bien avant de passer à la lecture des statuts et à leur approbation par l’assemblée générale dont les membres ont plébiscité M. Ali Bouldja comme président, il a été approuvé la dénomination de ladite association qui s’appellera désormais association culturelle «Thamughli Arezdath» (Regard vers l’avenir). «Je suis honoré par la confiance qui vient de m’être donnée pour être le premier président de cette nouvelle association culturelle qui va regrouper tous les artistes, les chanteurs de la daïra de Tizi-Gheniff qui en compte un nombre très important et dans tous les domaines. Nous ne n’oublierons jamais tous nos anciens artistes, notamment ceux qui se sont illustrés en France au début des années 70 et que malheureusement, nos jeunes actuellement ignorent complètement, comme Mazouz ou feu Mouloud Tadjadit», nous déclare M. Bouldja tout en nous donnant rendez-vous prochainement pour l’hommage qui sera rendu au défunt chanteur de la location, Ali Dermouche.

Essaid Mouas