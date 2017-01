"Miss Michelet" sera élue le 8 mars

Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

La première édition du concours devant désigner la plus belle fille de la région d'Aïn El Hammam, sera organisée cette année, à l'occasion du 8 Mars, journée internationale de la femme. Ce concours est ouvert à toutes les jeunes filles de la région de Michelet, âgées entre seize et vingt trois ans, apprend-on auprès des organisateurs. Les futures participantes sont invitées à s'adresser à l'auberge de jeunesse située sur les hauteurs de la ville, où les inscriptions ont d'ores et déjà commencé, avant la date limite fixée au 10 février prochain. Une grande surprise attend les trois premières gagnantes, nous confient les organisateurs qui s'attendent à être, sans nul doute, submergés par de nombreuses jeunes filles, aussi belles les unes que les autres, que le jury aura des difficultés à départager. Si l'on se réfère aux éloges faites aux filles de la région par de nombreux chanteurs, tel Akli Yahiatene avec sa chanson "Zrigh ezzin dhi Michli", l'ambiance s'annonce des plus chaudes. Il faut ajouter que l'idée même du déroulement d'une telle manifestation dans une région réputée conservatrice, a de quoi exciter la curiosité de plus d'un. Ce sera l'occasion de montrer que les jeunes filles qui se sont distinguées dans ce genre de manifestations organisées, ailleurs, ont amplement mérité les premières places auxquelles elles ont accédées. Selon les organisateurs, le défilé final aura lieu le 8 mars à partir de neuf heures à la salle omnisports mitoyenne du CEM Amer Ath Chikh. Les éventuelles participantes doivent, auparavant, présenter un dossier comprenant un CV, la photocopie de la carte nationale d'identité et une photo. Les femmes de Michelet auront ce jour-là, l'occasion, une fois n'est pas coutume, de se divertir, elles qui n'ont souvent que les fêtes de famille pour se défouler. Il faut noter que pour la réussite de cet événement, une première pour la région, plusieurs intervenants conjuguent leurs efforts afin que rien ne soit laissé au hasard. En plus de l'auberge de jeunesse, initiatrice du projet, l'APC d'Aïn El Hammam, la direction de la jeunesse et des sports, l'office des établissements de jeunes ainsi que l'office du parc omnisports de Tizi-Ouzou, sont partie prenante de la manifestation à laquelle ils apportent leur soutien.

A.O.T.