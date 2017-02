Akbou célèbre le centenaire de Mammeri

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Mouloud Mammeri, l'Amousnaw comme se plaisent à l'appeler les siens, est né un certain 28 décembre 1917 au village de Taourirt Moussa, dans la commune d'Ath Yenni, wilaya de Tizi-Ouzou.

Ce savant d'une valeur inestimable est écrivain, linguiste, anthropologue et dramaturge. Il est considéré comme l'un des monstres sacrés de la littérature algérienne. D'da Lmouloud, dont on ne tarderait pas à commémorer également le 28e anniversaire de son décès, le 26 février prochain, était un défenseur acharné de la culture et de l'identité amazighes, et ce, à travers ses recherches, ses livres et ses textes, où il avait exhumé tout un patrimoine voué à l'oubli. Et pour rendre hommage à notre Amousnaw, l'association "Étoile culturelle d'Akbou" s'apprête à commémorer le 100e anniversaire de sa naissance. En effet, selon le programme arrêté par les membres de cette association, qui mérite tous les honneurs, il est prévu du 2 au 4 février en cours, au centre culturel Abderrahmane Farès de la ville d'Akbou, toute une panoplie d'activités destinées à marquer d'une pierre blanche le centième anniversaire de la naissance de cet homme de littérature qu'est Mouloud Mammeri. Ainsi, aujourd'hui jeudi, premier jour de la manifestation, il sera procédé, à partir de 10 heures, toujours au centre culturel Abderrahmane Farès, le montage et la mise en place de l'exposition sur la biographie et les œuvres littéraires de Mouloud Mammeri. À partir de 13 heures de la même journée, il y aura l'ouverture de l'exposition sur la vie et les œuvres de D'da Lmouloud. Vers 15 heures, une communication sera animée, au même lieu, par Rachid Oulebsir, écrivain-journaliste, laquelle aura pour thème: "Relire Mouloud Mammeri: de la mort absurde des Aztèques à la mort programmée des Amazighs !". Demain, deuxième jour de la manifestation culturelle, il y aura toujours, à partir de 10 heures, une exposition sur la vie et les œuvres de l'auteur de "La colline oubliée", suivie, à partir de 15 heures, de deux communications qui seront données, respectivement, par le Professeur Hacène Halouane laquelle portera sur le thème de "Mammeri le linguiste et l'homme de Lettres", suivie par une autre communication qui sera animée, cette fois-ci, par Hamid Bilek traitant de "L'œuvre de Mammeri pour la sauvegarde de l'âme amazighe". Et au terme de ces deux conférences, un récital poétique sera donné par des poètes de la région. Enfin, le troisième et dernier jour de cet hommage à D'da Lmouloud sera ponctué par une communication qui sera animée par Brahim Tazaghart, poète, écrivain et éditeur, qui a pour titre "Mouloud Mammeri, la voie du salut". Et pour clôturer cette commémoration méritoire, une représentation théâtrale en Monodrama sera animée, à partir de 17 heures toujours au centre culturel, par Nassira Benyoucef.

Syphax Y.