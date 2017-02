Gala de solidarité au profit des cancéreux

Par DDK | Il ya 35 minutes | 57 lecture(s)

À l’initiative de l'association El Fedjr, un gala de solidarité au profit des personnes atteintes du cancer est prévu, aujourd’hui dans l'après-midi, au niveau de la salle de spectacles de la Maison de la culture Mouloud Mammeri.

De nombreuses personnes sont, en effet, prises en charge au niveau de cette association, selon sa présidente Mme Ghezraoui Allouache Sabiha. «Le nombre de personnes atteintes de cette maladie prises en charge par notre association est de plus de 2 600. En plus de Tizi-Ouzou, ces patients viennent de Bouira, Béjaïa, Boumerdès, Sétif et même de Constantine». S’agissant de la prise en charge, Mme Ghezraoui Allouache dira qu’ «elle se fait au niveau du service oncologie du CHU Nedir Mohamed». À noter que plusieurs types de cancers sont pris en charge. La présidente citera, entre autres, le cancer du sein, le cancer digestif, le cancer des poumons, le cancer de la prostate. Mais selon elle, «les femmes sont les plus touchées !» Concernant le programme de ce gala, une pléiade d’artistes, qui se sont portés volontaires, sont retenus. Il s’agit de Rabah Ouferhat, Hacène Ahres, Ali Idheflawen, Djaffar Aït Menguellet, Boudjemaa Agraw, Arezki Ouali, Nouriya, le groupe Anza Lounas, l'humoriste Khaled par Hasard, Hocine Ouarab et la troupe folklorique Ithran Da lMouloud. Le prix du billet est fixé à 2000 DA. Par ailleurs et selon la présidente de l’association El Fedjr, «une AGE de l'association est prévue, le 11 février, et deux points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s’agit de la présentation et l’approbation des bilans moral et financier de l'exercice 2016, et du vote d’un nouveau président, car le mandat actuel de deux ans est expiré. Le/la nouvel(le) élu(e) choisira les membres du bureau de wilaya, dont deux éléments seront désignés pour faire partie du bureau national».

M.A. Tadjer