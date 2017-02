Ixulaf N’gerger est née

Par DDK | Il ya 35 minutes | 56 lecture(s)

Une nouvelle association, Ixulaf N’gerger, à caractère culturel vient d’être créée à Tala Mansour, au village de Bouhinoune, dans la commune de Tizi-Ouzou. Selon sa présidente, Mme Touati Zoulikha, l’association est spécialisée dans les activités destinées aux enfants : «L’idée de créer cette association m’a été suggérée par des parents qui accompagnaient leurs enfants à un spectacle que j’avais organisé dans le cadre des activités d’une association de wilaya. L’idée a germé puis mûri jusqu’au dépôt du dossier à la wilaya il y a quatre mois. Nous avons pu retirer l’agrément le 24 janvier dernier. L’adhésion est ouverte à tous les enfants âgés entre 5 et 16 ans». Notre interlocutrice soulignera : «Conçue pour activer dans l’intérêt de l’enfant et son épanouissement, en initiant des ateliers d’éducation, de loisirs, de sensibilisation à la culture, de lecture, de chant, entre autres, l’association pourrait s’ouvrir à l’adhésion d’adultes qui pourraient apporter leur expérience dans l’éducation et l’encadrement des enfants».

M.A.T.