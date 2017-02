Par DDK | Il ya 45 minutes | 39 lecture(s)

L’association culturelle Adrar n’fad (ACAF) de la commune d’Aït Smaïl s’apprête à renouer avec son rendez-vous annuel. Depuis 2003, cette association organise le festival de poésie d’expression amazighe en hommage à Mouloud Mammeri. Pour cela, elle lance un appel à participation à l’adresse de tous les poètes d’expression amazighe en Algérie, pour prendre part à la 15e édition qui se tiendra du 23 au 26 mars 2017, au niveau de la Maison de jeunes de la commune d’Aït Smaïl sise à l’extrême Est de la wilaya de Béjaïa. Selon les initiateurs, cette activité s’inscrit dans le cadre de la promotion et le développement du patrimoine culturel et la sauvegarde de la richesse orale amazighe. Mieux que ça, elle constitue une opportunité en or pour les jeunes talents dans le domaine de l’innovation dans l’activité poétique. Comme à chaque édition, le concours se déclinera en deux étapes distinctes : l’envoi des poèmes aux locaux de ladite association (lancé le 12 janvier dernier jusqu’au 26 février prochain). Et les poètes sélectionnés seront invités à participer à la deuxième phase du concours qui interviendra du 23 au 26 mars. Cette ultime phase consistera à déclamer des poèmes devant un jury composé d’hommes de lettres, dont des enseignants au département de langue et culture amazighes de l’université de Bgayet, ainsi que de poètes. Pour pouvoir participer à cette nouvelle édition, il suffit d’envoyer trois (03) poèmes en tamazight, caractères latin (toutes les variantes sont admises), de préférence saisis avec l’outil informatique et accompagnés d’une fiche de renseignement du participant à l’adresse acafdz@yahoo.fr ou au tel/fax 034 39 00 90, et ce, avant le 26 février 2017. En marge du concours de poésie, le festival sera ponctué par plusieurs conférences et tables rondes sur Mouloud Mammeri, notamment sur le parcours du professeur Bouamara Kamal parrain académique de la présente édition. Pour cette édition, faute de moyens financiers, l’association a décidé de faire l’impasse sur le gala artistique qu’elle organise habituellement en marge de chaque édition. Pour les organisateurs, ce festival de poésie amazighe apporte annuellement une bouffée d’oxygène à la population locale et à toute la Kabylie en lui faisant vivre des journées riches en activités et en valorisant une région qui constitue un foyer et un haut lieu de la poésie amazighe, tout en créant une dynamique qui éveillera les curiosités. Aussi, ce rendez-vous, à la fois littéraire et poétique, constitue un espace où les jeunes talents peuvent s’exprimer à travers des journées de récital poétique et s’enrichir davantage grâce aux ateliers spécialisés dans le domaine.

Said M