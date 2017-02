Un gala en faveur des cancéreux !

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Spectacle, joie, mais aussi une grande émotion étaient au rendez-vous, samedi après-midi, à la salle des spectacles de la Maison de la culture de Tizi-Ouzou, lors du gala organisé par l’association El Fedjr au profit des cancéreux.

La salle était pleine en dépit du prix du billet (2000 DA). Le P/APC de Tizi-Ouzou, Ouahab Aït Menguellet, était aussi présent. Au lever de rideau, c’était Djaffar Aït Menlguellet qui donna le signal du départ avec deux chansons. Puis c’était au tour de la chanteuses Nouria et du chanteur Ouali. Le groupe Anza Lounes, composé de six membres, a emballé la salle en interprétant trois chansons du Rebelle. Les membres du groupe étaient très applaudis et des youyous se fusaient entendre de partout. Rabah Ouferhat a assuré aussi son tour. Le duo d’humoristes Khaled Par Hasard-Hocine Arab a gratifié le public de moments d’éclats de rire. Le style, la voix, la provocation tantôt en direction des femmes, tantôt en direction des hommes, ont meublé ce quart d’heure d’humour. Hassan Ahrès, Ali Idheflawen, Youcef Guerbas ont remonté le mercure de quelques degrés et la troupe folklorique Ithran Dda Mouloud l’a encore remonté plus haut, à tel point que la piste de danse n’a pu contenir tous ceux qui se défoulaient. La salle résonnait de sons des instruments traditionnels : tambours, flutes mêlées d’interminables applaudissements et youyous de toutes parts. Quant aux malades, ils se sont oubliés le moment du gala, réconfortés par ces gestes de solidarité agissante et effective des citoyens.

M. A. Tadjer