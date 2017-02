«On attend avec impatience l’ouverture du CAC»

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

«Aujourd’hui (le 4 février, ndlr) c’est la Journée mondiale de la lutte contre le cancer. Nous organisons ce genre de gala pour la deuxième fois. C’est avec une grande émotion que cela se produit. Nous avons fait appel à des chanteurs, groupes et humoristes qui ont répondu positivement à notre invitation. L’objectif est de rassembler un peu d’argent pour ces malades dont la situation se dégrade de plus en plus. Ils ont besoin, non seulement de médicaments, mais aussi et surtout d’affection et de soutien. Nous attendons avec une très grande impatience l’ouverture officielle du CAC de Draâ Ben Khedda car la situation urge».