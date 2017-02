Hommage à Cherif Kheddam et à Matoub Lounès

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Bien qu’avec un peu de retard, un hommage appuyé a été rendu, samedi dernier, par l’APC d’Aïn El Hammam et la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, aux grands chanteurs kabyles, Cherif Kheddam et Matoub Lounes. Les intempéries n’ont pas permis, en effet, aux initiateurs de cet événement d’organiser cette double commémoration aux dates anniversaire du décès de l’un (Cherif Kheddam) et de la naissance du second. Outre une exposition non stop mise en place depuis le matin, le public était invité à prendre place dans la salle obscure pour assister à la projection du film du gala animé par Cherif Kheddam en 2005 à la coupole du stade du 5 juillet. La salle de cinéma de la ville de Michelet était comble bien avant l’arrivée du P/APC et de Nabila Goumeziane, la directrice de la maison de la culture venue assister à la cérémonie aux côtés des autorités locales et de Malika Matoub, à la tête de plusieurs membres de la fondation, portant le nom de son frère. Les visiteurs anonymes, fans des deux chanteurs, se bousculaient dans le hall, intéressés par les différents documents retraçant les carrières de leurs idoles dont les portraits étaient affichés et bien mis en évidence. Ce n’est que vers 14 heures 30 que les hôtes de Michelet ont pris place pour assister à la projection qui devait clore la cérémonie. Dans la salle régnait un silence de cathédrale dès les premières notes de musique de celui qu’on appelle ici «Da Chérif». Encore une fois, les amateurs de belle musique ont été servis pendant plus d’une heure. Ils sont sortis ravis de leur après-midi. Notons que, depuis l’ouverture du centre culturel, plusieurs projections cinématographiques ont été proposées au public d’Ain El Hammam, qui en redemande. Rappelons que l’association culturelle «Cherif Kheddam», de Boumessaoud et la fondation «Matoub Lounes» ont été partie prenante de l’événement auquel elles ont participé activement.

A. O. T.