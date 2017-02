Demandez le programme !

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

La direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, en collaboration avec la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a mis au point le programme de la semaine allant du 4 au 11 février 2017. Ainsi, durant les journées des 6 et 7 février, le hall des expositions de la Maison de la culture sera occupé par une exposition sur la vie et le parcours d’Imache Amar dans le mouvement national, à l’occasion du 57e anniversaire de sa disparition (1895 - 1960). Hier, le 1er anniversaire de l’officialisation de la langue amazighe a été célébré au petit théâtre. Pour la journée du 11 février, l’association humanitaire Djil El Khir organisera un gala de charité au profit des sans abri et des familles nécessiteuses, à la salle de spectacles. De son côté, l’annexe de la Maison de la culture Mouloud Mammeri d’Azazga organise un vernissage d’exposition de peinture sous le thème «Peindre la Kabylie», avec l’artiste peintre Raab Lyes. Une exposition qui s’étalera jusqu’au 9 février.

M. A. Tadjer