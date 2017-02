Un nouveau numéro sur les étals

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

L’association scientifique Assirem de Tizi-Gheniff, dont le siège est situé au niveau du foyer de jeunes du chef-lieu, vient d’éditer un nouveau numéro de son magazine. Ce dernier est sur les étals à travers la daïra au prix de 100 DA. Aussi, la couverture de ce numéro est consacrée à l’athlète international, natif de la localité, en l’occurrence Madjid Djemai, médaillé de bronze à Rio de Janeiro (Brésil) lors des derniers championnats paralympiques de 1500 mètres. Ainsi, de nombreux articles intéressants meublent ce nouveau magazine qui traite de nombreux sujets qui touchent la société et l’environnement. Tamazight, bien évidemment, tient également une grande place dans ce numéro avec, notamment, un article qui traite de l’apport de la chanson kabyle à l’évolution de la cause amazighe et démocratique. Par ailleurs, avec ce véritable challenge d’avoir pu arriver, avec de maigres moyens, à éditer un nouveau magazine, les adhérents de l’association scientifique Assirem de Tizi-Gheniff sont sur leur voie et sont également fidèles à leur slogan «Les jeunes défient la morosité et créent l’espoir».

Essaid Mouas.