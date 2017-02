Le bibliobus dans les localités défavorisées

Par DDK | Il ya 40 minutes | 59 lecture(s)

Poursuivant l'application des orientations du ministère de tutelle visant l'encouragement de la lecture publique, la direction de la culture de Boumerdès a programmé, cette année, entre février et avril, des sorties de la bibliothèque ambulante dans différents quartiers et douars des localités enclavées.

“Susciter le goût de la lecture chez les jeunes et moins jeunes, en leur facilitant l’accès au livres”, peut-on lire dans le communiqué de l'instance étatique citée, précisant qu'une première partie de ce nouveau programme concerne quatre daïras, entre le 12 et le 26 du mois courant. Dans cette période, le bibliobus desservira au total pas moins de neuf localités, selon le calendrier dûment établi, a-t-on précisé. Dans les municipalités de Khemis El Khechna, Larbatache et Hammadi, cette bibliothèque itinérante sera accueillie à proximité d'un établissement scolaire, alors que des jardins publics ou autres lieux de détente ont été choisis pour la même action culturelle de masse, à l'ex-Rocher Noir, Bordj Ménaïel, Zemmouri, Isser et Si Mustapha. '' Le prêt est gratuit, car le plus important pour nous est de donner le goût de lire aux enfants et aux adolescents'', a tenu à souligner un cadre de la maison de la dite direction. C'est une aubaine, donc, pour les lecteurs qui ne peuvent acheter les livres ou les télécharger. Les scolarisés auront le choix entre l'exploitation des annales, en prévision de leurs examens, ou la lecture de romans et contes en arabe ou en français. L'on compte particulièrement sur les enseignants, dans les circonscriptions précitées, pour expliquer à leurs élèves la nécessité impérieuse de lire quotidiennement, tout au moins, un paragraphe d'un livre pour enrichir leur vocabulaire et développer leur réflexion. Les adultes, qui profiteront également de cette bibliothèque mobile, auront l'occasion d'un excellent divertissement tout en forgeant leur esprit critique. C'est le credo de la direction départementale de la culture qui a annoncé, dans le même communiqué, la distribution d'importants quotas de livres pour les bibliothèques semi-rurales de Koudiat El Arais, à Legata, de Benmerzouga à Boudouaou et de l'ex-village agricole d'Aomar, relevant de Bordj Ménaïel. Disposant de plus de 4 600 ouvrages d'enfants et d'adultes, notamment dans les domaines de la littérature, des sciences exactes et de l’économie, la même instance étatique a organisé, en 2016, pas moins de 63 sorties de la bibliothèque mobile au profit d'une vingtaine d'infrastructures éducatives et culturelles dans de nombreuses communes de la wilaya. Une action qui s'était ajoutée, selon le même bilan, à la distribution d'un quota de 14 439 titres pour la dotation de centres culturels de douze municipalités environnantes.

Salim Haddou