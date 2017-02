À la mémoire de Rachid Mimouni

Par DDK | Il ya 40 minutes | 48 lecture(s)

Une journée d'étude et de formation sur la vie et l'œuvre de l'auteur de Tombéza, en l'occurrence Rachid Mimouni, est prévue, aujourd'hui dimanche, à la Maison de la culture de Boumerdès, qui porte le nom de l'illustre écrivain. Organisée par la direction de la culture à l'occasion du 22ème anniversaire de la mort de l'éminent romancier, cette journée comprend diverses activités, entre autres, recueillement sur la tombe de l’écrivain au cimetière de Sidi M'hamed de Boudouau, sa ville natale, exposition-photos de ses différents ouvrages écrits en français et traduits en arabe, des conférences-débats sur son œuvre et son itinéraire en tant qu'intellectuel de renom. Celles-ci seront animées, selon un communiqué de l'instance concernée, par des chercheurs et professeurs exerçant dans les universités d'Alger, Tizi-Ouzou et Boumerdès. L’on cite l’exemple de la spécialiste en littérature Mme Tidmit Nadia, le dramaturge Omar Fetmouche et une pléiade d'autres professeurs universitaires, à l’instar de Hamid Ibrir, Meriama Rahmani, Belkacem Boualem et Alaoua Béchira. Les facettes de l'œuvre et de la personnalité de Mimouni seront mises en exergue, face à des groupes d'étudiants et de lycéens, lors de ce colloque d'une journée organisée sous le parrainage du wali, a-t-on indiqué. La direction locale de la culture poursuit, conclu le même communiqué, la préparation du colloque international sur l’écrivain de l'ex-Alma, prévu au mois de novembre prochain. Rachid Mimouni est récipiendaire de plusieurs prix, entre autres, celui du Ruban de la francophonie à Genève, en 1990, pour son roman «L'honneur de la tribu». Il est mort le 12 février 1995 dans un hôpital parisien, à la suite d'une hépatite aigue, a-t-on rappelé.

Salim Haddou