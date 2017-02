L’adaptation de Les chercheurs d’os en chantier

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Devant désormais vivre plus du produit de leur travail que des subventions de leur tutelle, c'est-à-dire assurer eux-mêmes l’essentiel de leurs salaires, les travailleurs du théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh de Béjaïa se sont d’ores et déjà mis au travail.

Ils préparent une nouvelle production pour 2017. Il s’agit d’une pièce théâtrale en kabyle, pour adultes, intitulée Imnuda yegh san (Les chercheurs d’os). En fait, il s’agit de l’adaptation du roman Les chercheurs d’os de l’écrivain-journaliste Tahar Djaout par Mohand Ait-Ighil, auteur connu pour ses écrits en tamazight. La mise en scène sera assurée par Aziz Hammachi. À noter que le TRB sort d’une crise terrible qui a menacé toute l’institution et l’avenir de ses 60 travailleurs suite à la réduction subite et draconienne de la subvention qu’accordait habituellement le ministère de la Culture. 25 travailleurs, dont des comédiens et des techniciens, étaient menacés de se retrouver carrément dans la rue sans aucune protection sociale. Et les autres travailleurs n’étaient pas assurés de percevoir leurs salaires dans les mois avenir. Après plusieurs actions de protestations, une commission d’enquête s’est, enfin, déplacée d’Alger. Elle aurait promis aux travailleurs du TRB d’assurer leurs salaires du moins jusqu’à la fin de la présente année. Mais après, les travailleurs ne doivent compter que sur eux-mêmes pour continuer à percevoir leurs payes. À noter aussi que le TRB a, depuis de son érection en théâtre régional en 1986, produit pas mois de 50 pièces de théâtres. «Imnuda yegh san» serait, donc, la 51ème production du TRB.

B. Mouhoub