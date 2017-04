Inter-écoles au programme

Par DDK | Il ya 2 heures 28 minutes | 153 lecture(s)

À l’occasion de la Journée du savoir qui coïncide annuellement avec le 16 avril, l’APC des Ouadhias, comme à l’accoutumée, a organisé un concours inter-écoles au profit des cinq établissements du primaire qu’elle totalise. Le maire des Ouadhias dira à l’occasion : «C’est devenu une tradition que nous célébrons annuellement la journée du 16 avril avec des activités au profit des écoliers de notre commune. Cette fois nous avons tenu à organiser une compétition inter-écoles pour nos cinq écoles primaires. Nous avons assuré le transport des élèves à partir de leurs villages et nous assurerons aussi leur retour une fois l’activité terminée. Tous les directeurs et les responsables du secteur de l’éducation au niveau de notre commune ont été invités à nous honorer par leur contribution et leur présence. Les enseignants ont préparé des questions et les élèves sont tous là. Je n’ai qu’à leur souhaiter bon chance». C’est donc en présence des autorités de commune et de daïra que la compétition a débuté. Les groupes d’élèves des cinq écoles, à savoir l’école Remous Saada, Abane Ramadane, les trois frères Tifrani, Isli Moussi et Tagmount El Djedid, ont eu à répondre aux questions prévues. Il s’git de questions portant sur la langue amazighe, arabe et française en plus des mathématiques et de la culture générale. Les apprenants des différentes écoles ont bien sûr présenté aussi des activités artistiques et théâtrales, baigné par des chants diffusés par le DJ mis en place. En fin de l’inter-école, l’établissement Abane Ramdane a remporté le premier prix, suivi par Remous Saada en deuxième position, l’école Tifrani en troisième position, l’école de Tagmount El Djedid en 4e position et l’école d’Isli Moussi en dernière position. Signalons qu’un ordinateur portable, 10 tablettes et 15 trousseaux scolaires ont été distribués aux participants. L’initiative est à saluer en attendant mieux pour l’année prochaine. «Un grand merci à l'ensemble des élèves qui ont tout donné pour remporter le concours. Les enseignants sont également à remercier pour avoir accompagné les élèves et enfin chapeau bas à notre APC qui a mis tous les moyens pour la réussite de cet événement», reconnaîtra Mlle Rahem, directrice de l'école Remouss Saada.

Hocine T.