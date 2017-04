Ighil Bouamas se prépare

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Dans le cadre de la commémoration du 61ième anniversaire de la mort des martyrs M’barek Ait Menguellet, Salah Ait Mohand Saïd et Amar Ould Hamouda, un programme est prévu par l’association organisatrice M’barek Ait Menguellet, en collaboration avec l’APC d’Iboudrarène et le comité de village Ighil Bouamas, ce vendredi à partir de 8h30. Les activités vont débuter à 9 heures du matin, à la place de Tassaft Ouguemoun, lieu prévu pour le rassemblement. À 9h30, il est retenu le dépôt de gerbe de fleurs aux tombes de Bacha Mustapha au cimetière de la famille Bacha, de Ouahioune Djaffar, Ait Hamouda Kamal et Yousfi Azzeddine au «monument Tassaf», Ouahioun Chabane, et Ouhioune Said au «cimetière Ouahioune». À 10heures, la procession s’ébranlera vers le monument érigé sur la route d’Ait Allaoua. S’ensuivra, à 11heures, l’inauguration du monument et le dépôt de gerbes de fleurs. À 11h15 sont prévues des prises de paroles, puis le départ vers le siège de l’association M’barek Ait Menguellet à «Ighil Bouamas».

K. H.