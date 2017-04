Printemps culturel à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Un important programme culturel a démarré, avant-hier, à Béjaïa, avec trois événements majeurs qui sont organisés par la direction de la culture.

Il y avait tout d’abord la célébration du 16 Avril, la Journée du savoir et date anniversaire de la mort de l’imam réformateur, Abdelhamid Ben Badis, qui avait milité en faveur du savoir et de l’ouverture de l’école à tous les enfants, garçons et filles. Ce qui était une véritable révolution à son époque. Pour célébrer la mémoire du chef de file des réformateurs musulmans, vivant à Constantine, mais originaire de la région de Béjaia, plusieurs activités ont été programmées. A la Maison de la culture Taos Amrouche, en partenariat avec la bibliothèque principale de lecture publique, une exposition et une série de conférences étaient prévues dès 10h, notamment une exposition de manuscrits sur les anciens auteurs de Béjaia. Il y avait également des concours de dessin-peinture, un test culturel pour tous les âges et une lecture de contes. Dans l’après-midi, l’association El Alaouia a proposé des chants de chorale, suivis d’un interlude poétique animé par les lauréats de la 15ème édition du Festival de la poésie amazighe d’Adrar N’Fadh. Une conférence a ensuite été présentée par Rachid Zegagh sur la contribution des savants de Béjaia à la renaissance spirituelle et scientifique moderne. Cette conférence fut suivie d’une autre, présentée par le Dr Mohamed Réda Bekli sur l’Histoire des sciences au Maghreb.

Mois du patrimoine

Comme chaque année, le mois du patrimoine programmé par le ministère de la Culture démarrera, aujourd’hui, mardi 18 avril. Il aura pour thématique «Patrimoine culturel, vecteur du développement du territoire». Cette célébration se fera en partenariat avec les associations et les établissements culturels, ainsi que l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés. L’ouverture de ce mois à Béjaia se fera sur le site de la Casbah qui est actuellement en restauration. Il y aura des expositions, des conférences et une visite du site, suivie de dégustation de mets traditionnels. Durant tout le mois, une série de conférences sera proposée au public à la Bibliothèque principale de la wilaya, avec des thèmes relatifs à la préservation du patrimoine, en partenariat avec plusieurs bureaux d’études et l’Ordre des architectes de Béjaïa. Une formation est programmée pour la journée du 24 au profit des associations sur l’élaboration des dossiers de classement, en prenant exemple sur les monuments historiques et les sites archéologiques, encadrée par les architectes et archéologues de la direction de la Culture. Au niveau de la Maison de la culture, pour les journées des 28 et 29 avril, des expositions et des conférences sont au programme, ainsi que des galas artistiques organisés, au niveau du hall central et de la petite salle, par l’association culturelle El Naceria, associant Neghma, Assirem Gouraya, ARDH, les Amis de Gouraya et l’Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine de la ville de Béjaïa. Au début du mois de mai, une sortie pédagogique pédestre sera organisée vers les sites et monuments de la ville de Béjaïa au profit des élèves de plusieurs écoles. Le Cippe romain, la Porte Sarazine, le Fort Abdelkader, Bordj Moussa, Bab El Fouka, la Zaouia de Sidi Touati et la Citerne Romaine seront ainsi visités. L’OGBC et la Direction de l’Education seront associés à cette initiative. Toujours durant le mois de mai, un concours artistique sera ouvert à trente artistes plasticiens. Un Salon de la photographie est également prévu pour la dernière semaine du mois du patrimoine. Il faut signaler la mobilisation de plusieurs acteurs de la société civile aux côtés des autorités officielles, wilaya, directions de la culture et de l’éducation, Maison de la culture, l’OGBC, et une pléthore d’associations de Béjaia, d’Ait Smail, d’Akbou, d’El Kseur, et d’hommes et de femmes de culture de toute la région. De grands moyens ont ainsi été réunis pour faire de ce mois du patrimoine un événement marquant.

Festivités du 20 avril

Après demain, jeudi 20 avril, deux spécialistes en archéologie, le Dr Ouaâmar Iachouchen et Arezki Boukhenouf, animeront une conférence à la bibliothèque principale de Béjaia, sous le thème «La vie dans la Haute Vallée de la Soummam au IVème siècle à travers les lectures archéologiques». Il y sera entre autres question de Firmus, ce Prince et Chef Amazigh qui a fait trembler l’Empire Romain par sa révolte. Une histoire assez méconnue chez nous, et dont on ne parle que très rarement. Une deuxième conférence est également prévue sur «La civilisation amazighe au travers de ses Textes fondateurs», ainsi que la projection du Film «La Colline Oubliée» d’Abdelmalek Bouguermouh, adapté de l’œuvre de Mouloud Mammeri à l’honneur cette année. Au TRB, Mohand Ait Ighil présentera une conférence sur «Le théâtre en langue amazighe», suivie de la pièce de théâtre «Tireft N’Teghzi» de Rachid Maâmria qui a obtenu le 1er prix pour la scénographie au Festival National de Batna, et le 2ème prix de la meilleure interprétation féminine pour Soraya Simoud. A la Maison de la Culture, une exposition de livres et trois conférences auront lieu. La première sur Mouloud Mammeri, animée par Mustapha Ben Khemou, la deuxième sur la problématique de «La traduction en langue amazighe» accompagnée d’une présentation des travaux réalisés par le département de langue amazighe de l’université de Béjaïa. Il y aura également la projection d’un film en Tamazight suivi d’un débat, une représentation théâtrale et un concert musical. A la cinémathèque de Béjaia enfin, le long métrage «La Langue de Zahra», de Fatima Sissani, film déjà primé, sera projeté.

N. Si Yani