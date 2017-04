Ibn Toumert ressuscité à Mellala

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Les habitants de la localité Mellala, dans la commune d’Oued Ghir, ont renoué, le week-end dernier, avec leur histoire, en se rappelant du passage, dans leur village, de l’éminent savant Ibn Toumert, vers 1118 Ap. Jésus Christ. Un riche programme a été concocté par l’association Tagmats N’Tadart, activant dans cette localité révolutionnaire, pour commémorer cet événement et informer ainsi la jeune génération sur ce fait historique. C’est en présence des citoyens de la région et des élus locaux qu’a eu lieu l’inauguration de la stèle érigée à l’entrée de Mellala, à la mémoire d’Ibn Toumert. Une enveloppe financière de 162 millions de centimes, puisée du budget communal, a été consacrée pour la réalisation de cette stèle, sous forme d’un parchemin, pour constituer un témoin du passage d’Ibn Toumert dans la région. «Un village qui ne connait pas son histoire est comme un arbre sans racines», a indiqué Salah Tatar, président de l’association Tagmats N’Tadart qui est derrière cette initiative. Après l’inauguration de la stèle, une conférence a été animée par le professeur Djamil Aïssani, au niveau de la mosquée de Mellala, sur la vie et l’histoire d’Ibn Toumert. Ce dernier, fils de Mohamed Ou Toumert, de la tribu berbère des Masmouda, établie en grande partie dans le Grand-Atlas, est arrivé à Béjaïa en 1118, après des études en Orient aux pieds d’El Ghazali. Ses sermons sur l’austérité, condamnant la vie luxueuse, la poursuite des désirs charnels, les abus et les festivités n’ont pas manqué d’irriter le sultan Aziz Ben Mansour, qui régnait à l’époque sur Béjaïa. Le monarque ne tardera pas à l’expulser de la ville de Béjaïa, devant l’affluence considérable qu’attiraient ses prêches. C’est ainsi qu’Ibn Toumert a trouvé refuge dans la paisible localité de Mellala, où il a développé ses doctrines religieuses. C’est dans cette région aussi qu’il fera la connaissance d’un certain Abdelmoumen Ben Ali, arrivé de Tlemcen en partance vers le Proche Orient. Subjugué par l’érudition et le savoir d’Ibn Toumert, il a décidé d’abandonner ses projets de voyage pour rester auprès du Cheikh.

Boualem Slimani