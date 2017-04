Le mois du patrimoine culturel lancé hier

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

La célébration annuelle du mois du patrimoine culturel a commencé, hier 18 avril et durera jusqu’au 18 mai, selon un communiqué de la direction de la culture de Tizi-Ouzou. Le thème retenu cette année est «Le patrimoine culturel vecteur du développement du territoire». L’ouverture officielle a eu lieu au petit théâtre de la maison de la culture Mouloud Mammeri, à 10 h. Plusieurs activités sont annoncées, réparties entre la maison de la culture Mouloud Mammeri et la bibliothèque d’Azeffoun. A la maison de la culture, tous les espaces sont investis par des expositions diverses. Au premier jour des festivités, le petit théâtre a abrité deux tables rondes : L’une sur «Les inscriptions libyques, un dénominateur commun d’un territoire étendu» et la seconde avait pour thème «Les savoir-faire métallurgiques, élément d’attachement au territoire et de développement». Axxam nnegh fut ouvert aux contes sous le slogan Timucuha i warac. La bibliothèque d’Azeffoun, quant à elle, abrite depuis hier une exposition sur le patrimoine culturel. Une conférence y a été animée autour du potentiel patrimonial de la région d’Azeffoun, ainsi que des ateliers pour enfants autour du thème.

M. A. Tadjer