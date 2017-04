Grande affluence à l’exposition du livre

Par DDK | Il ya 34 minutes | 68 lecture(s)

Des activités culturelles et scientifiques ont été retenues pour célébrer la Journée du Savoir à l’université de Bouira.

À l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir "Youm El Ilm" qui correspond au 16 avril de chaque année, la direction des activités scientifiques, culturelles et sportives de l’Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira a organisé une exposition de livres au niveau de la bibliothèque centrale. L’exposition en question a débuté le 15 du mois en cours et a pris fin le 18 avril. Cette quatrième édition du salon du livre a été lancée dans la matinée de samedi dernier. À travers cette manifestation, les organisateurs aspirent à "promouvoir chez les étudiants l'amour de la lecture en général" dans les différentes langues et son "enracinement en tant que pratique culturelle pour éveiller en eux la curiosité intellectuelle et la soif du savoir. Sur les lieux, l’on a pu constater une foule nombreuse venue découvrir les livres exposés sur les étals. De ce fait, tout visiteur de l'exposition trouvera les stands très animés. À ce sujet, Malik, un coordinateur de cette exposition dira : «Plus de 7.000 titres sont exposés dans divers domaines. Il y a des encyclopédies, des dictionnaires de tous genres, des ouvrages de sciences économiques, de culture générale, de philosophie, de psychologie, de botanique, d’Histoire et autres livres religieux et littéraires». Et d’ajouter : «Notre objectif est de sensibiliser tous les étudiants sur l’inestimable valeur du livre et de les rapprocher de toutes les activités en rapport avec la lecture». Par ailleurs, la baisse des prix de vente des livres de l'ordre de 20% lors de cet événement a attiré de nombreux bibliophiles pour profiter de cette promotion. «Des manuels didactiques sont proposés dans ces stands avec réduction des prix. J’en ai profité pour en acheter trois», nous a confié Mehdi, un étudiant en sciences du langage.

Aziz C.