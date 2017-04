La 4e édition se poursuit

Par DDK | Il ya 38 minutes | 55 lecture(s)

Le coup d’envoi du Salon du livre de Boudjima, une localité située à une trentaine de kilomètres au Nord-est de Tizi-Ouzou, a été donné avant-hier.

A noter que cette manifestation culturelle devrait s’étaler sur trois jours, a-t-on appris auprès des organisateurs. «À Boudjima, je lis et je m’enrichis», tel est le slogan de cette 4e édition qui est dédiée à la mémoire de l’illustre écrivain, poète, anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri.

À souligner que ce rendez-vous devait être marqué par plusieurs expositions de livres, l’organisation d’ateliers d’écriture, de ventes-dédicaces,... En outre, sont prévues à ce Salon de Boudjima de belles rencontres à la bibliothèque «Mohya». En effet, de nombreuses rencontres avec divers auteurs et conférenciers y sont au menu.

Les noms retenus sont ceux de Noureddine Saâdi, Arezki Metref, Malika Boukhelou, Rachid Oulebsir, Hend Sadi, Saïd Chemakh, Malika Arabi, Youcef Tounsi et bien d’autres auteurs présents pour présenter leurs ouvrages et débattre, par la même, autour de différents thèmes, dont «L’œuvre de Mouloud Mammeri : de la voix à la lettre, du cri à l’écriture», «Littérature jeunesse», «Occultations, résurgences mémorielles, privatisation de la mémoire collective, le sens brouillé de l’histoire nationale» ou encore «La production romanesque en langue amazighe: parcours et diversités».

Nadia Rahab.