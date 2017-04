Mohand Ouzegane, un artiste oublié !

Par DDK | Il ya 26 minutes | 20 lecture(s)

Il était l'un des pionniers de la chanson kabyle dans les années 1960-1970 et était très connu par l'inoubliable chanson "Tɣenni-ɣ Si Muḥand U Mḥand" éditée en 1963. Il s'agit de l'artiste Mohand Ouzegane, décédé le 18 septembre 2015 à l'âge de 71 ans. Même s'il n'avait pas fait une longue carrière, Mohand Ouzegane a pu et su se frayer un chemin vers le firmament des grands artistes kabyles les plus connus. Il avait côtoyé de son vivant les artistes les plus brillants de son époque, à l'instar de Kamel Hamadi, H'nifa, Taleb Rabah, Akli Yahiatène, Djamila, Hassène Abassi et bien d'autres. Né en 1944 à Ifigha dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Da Mohand pour les intimes, se faisait appeler "Alain" durant la guerre de libération nationale, en se faisant passer pour un Français, car maîtrisant bien la langue de Molière en plus de son élégance. Tous ces atouts lui ont permis de transmettre des messages et des courriers entre les militants nationalistes en France. Après l’indépendance du pays, Mohand est resté en France en gérant un commerce. Et ce n'est qu'en 1990 qu'il regagna le pays. Le hasard ou le sort a voulu que cet artiste, venu pour passer quelques jours seulement au bled, finira par y rester et ce jusqu'à la fin de ses jours. Commence alors l'aventure artistique avec l'enregistrement de plusieurs disques vinyles. L’interprète, auteur et compositeur qu'il était, car il écrivait et mettait des musiques, abordait dans ses chansons plusieurs thèmes ayant trait à l'exil, l'amour, la société, la mère... En 1963, il sort un album avec la chanson-phare "Tɣenni-ɣ Si Muḥand U Mḥand" qui le révélera au grand public. D'autres chansons immortelles verront le jour par la suite, à l'exemple de "Mači ttatut ikem-ttuɣ a yemma ɛzizen", "Intas i yemma ɛzizen" ou encore "Iṛtaḥ win uṛ njeṛṛeb aṛa !" En fait, Ouzegane a composé et enregistré plusieurs chansons, toutefois il est difficile de "quantifier" ses œuvres, car il n'y eût aucune réédition de ses disques ! Mohand Ouzegane a souffert de l'oubli et de l'ingratitude, à l'instar de beaucoup d'autres brillants artistes, et ce malgré une œuvre riche et varié couronnée de succès indéniables !

S. Y.