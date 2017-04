Youcef Abdjaoui, le rossignol du chaâbi kabyle !

Par DDK | Il ya 27 minutes | 14 lecture(s)

Youcef Abdjaoui était l'un des maîtres du chaâbi d'expression kabyle. Né le 16 décembre 1932 à Aït Allouane dans la commune de l'Akfadou, il s'est initié à la musique dès son jeune âge.

Voulant embrasser une carrière artistique qui lui tenait tellement à cœur, il s'est vu contraint de prendre un pseudonyme, car à l'époque le métier de chanteur était "mal perçu". Repéré par l'autre monstre de la chanson kabyle, le Cheikh Sadek Abdjaoui, le talentueux jeune homme qu'était Youcef Abdjaoui a pu s'exprimer sur les ondes de la radio Soummam qui émettait déjà en 1947. Perfectionnant son art, D'da Youcef a pu enregistrer, en 1958, son premier opus à Alger avec l'une de ses belles chansons qui émergea du lot "Ittebin wi llan d lefḥal". Cette œuvre lui permettra de se hisser pour intégrer l'orchestre du maestro Amraoui Missoum en tant que chanteur-compositeur et musicien. Il subjuguera l'auditoire avec sa voix et sa maîtrise parfaite de la mandole et de la guitare sèche en particulier. Durant la guerre de libération nationale le "père" de "Houria" (l'une de ses chansons-phares) n'est pas resté en marge de la lutte pour l'indépendance du pays, bien au contraire, il intégra la troupe militante du talentueux artiste et militant de la cause nationale Fardi Ali. Avec cette troupe, l'un des porte-étendards de la révolution nationale, D'da Youcef a effectué des tournées dans plusieurs pays d'Europe pour tenter de rallier l'opinion internationale aux côtés du mouvement de libération contre le colonialisme français. A cet effet, il dira sa sentence mémorable :" les uns font la guerre avec des fusils, moi, je la fais avec ma guitare!" Une manière de dire aussi que la lutte pour la liberté peut être menée par différents moyens mais pour un seul objectif. Après l'indépendance du pays, Youcef Abdjaoui rentre au bled pour travailler à la chaîne II en tant que chef d'orchestre de "variétés kabyles". En 1969, il décida de repartir en France où il vivra jusqu'à sa mort. La carrière artistique de ce chanteur tant adulé par un large public est riche en œuvres qui forcent le respect, tant l'artiste était sérieux et méticuleux dans son travail. Il chantait l'amour, la beauté, l'exil, les maux et les tares de la société, la patrie, la misère et tant d'autres sujets qui touchent le cœur tous ses auditeurs et fans. Il a, à son actif, plus de 45 chansons, regroupées dans un répertoire unique en son genre. On peut citer quelques-unes de ses chansons indémodables et immortelles: "Σuhdeɣ-k", "A gma ad k-weṣṣiɣ", "Tiṭ d wul" , "Nnif", "Houria", "Yegguma wul", "Qim kan qim", "Ay abrid yettawin" et bien d'autres illustres chansons ! Youcef Abdjaoui décédera le 18 octobre 1996, à Paris, laissant derrière lui un legs artistique d'une valeur inestimable.

Syphax Y.