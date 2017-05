Des journées dédiées aux enseignants

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Les activités culturelles prennent de plus en plus de place dans les établissements scolaires de la wilaya de Tizi-Ouzou. Dans ce contexte, la direction de l'éducation de Tizi-Ouzou a initié des Journées de formation théâtrale à l'intention des enseignants et des fonctionnaires désirant affiner leurs dons dans cet art. Celles-ci auront lieu chaque samedi jusqu'à la fin de l'année scolaire, apprend-on. D'ailleurs, le premier cours a été donné samedi dernier au CEM Mouloud Feraoun, du chef-lieu. Au total, ils étaient 153 participants à être présents pour cette première journée. "Il y a deux groupes", confie un participant. Ces formations sont assurées par les personnes du domaine du quatrième art dont le dramaturge et animateur radio Nouredine Aït Slimane. "C'est une bonne chose quand on sait que les enseignants des trois cycles n'ont que quelques notions de base dans ce domaine. Ils arrivent, tout de même, à monter avec leurs élèves des pièces aussi intéressantes les unes que les autres", ajoute notre interlocuteur. Et de poursuivre: "Une formation comme celle-ci est la bienvenue". Concernant ce stage, de nombreuses séances seront consacrées, entre autres, à l'écriture du scénario, à la sélection des acteurs, au choix des thèmes exclusivement basés sur l'éducation et les valeurs humaines... En tout cas, c'est une initiation au théâtre dans toutes ses facettes qui est visée par les initiateurs. "Nous devons former des enseignants ayant déjà fait leurs preuves dans ce domaine. Cette formation vient, à point nommé, renforcer leurs acquis précédents", répond une source proche de cette initiative. Pour la première journée, les "stagiaires" étaient satisfaits. " Certes, j'ai écrit des dialogues et des scénarios même pour des films, mais j'ignore encore quelques éléments indispensables au théâtre scolaire. Il diffère de celui destiné aux adultes", dit un professeur ayant assisté à cette première journée de formation. «Cela étant, ce genre de formations est louable à plus d'un titre surtout que les élèves, aujourd'hui, ont besoin de sortir de la routine quotidienne. Ils ont besoin de plus d'épanouissement culturel et artistique», estime un enseignant du secondaire.

Amar Ouramdane