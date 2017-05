Tournoi de football au CNLS de Tikjda

Par DDK | Il ya 12 minutes | 41 lecture(s)

À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail qui coïncide avec la veille de la Journée mondiale des travailleurs, le groupe Lind Gaz de Bouira a organisé un tournoi de football au niveau du stade du CNLS Tikjda. Placé sous le thème de «Sport et santé au travail», six équipes ont pris part à cet événement sportif, à savoir Alger centre, Annaba, Skikda, Oran, Constantine et Bouira. Après une minute de silence en hommage aux travailleurs décédés, le coup d’envoi a été donné en présence du représentant du DG du groupe, M. Djamel Nacer Mouslim. Les six équipes se sont données à cœur joie dans des rencontres footballistiques attractives loin de la pression du travail et ce, dans une ambiance bon enfant et une organisation sans faille. La finale a mis aux prises l’équipe de Skikda et son homologue d’Alger centre, et c’est l’équipe de Skikda qui l’a emporté sur le score de (4 – 2). Des coupes et des médailles ont été attribuées au vainqueur ainsi qu’aux autres équipes participantes et les directeurs centraux au nombre de huit, à l’instar du PDG du groupe, Pierre Chevalier, absent lors de la cérémonie de clôture. Ainsi, ce tournoi était une belle opportunité pour les différentes délégations de découvrir et de visiter ce site climatique splendide juché sur 1478 m d’altitude, destination privilégiée de nombreux sportifs et autres touristes et amateurs de la faune et de la flore. M Atoui Mohamed, cadre à Lind Gaz sis au niveau de la zone Industrielle de Sidi Khaled de Bouira et responsable du tournoi, dira : «Ce fut une réussite totale, sur tous les plans, une occasion inouïe pour les travailleurs de rehausser leurs crampons et de se défouler dans un endroit aussi merveilleux. C’est aussi une occasion de sensibilisation sur l’importance de la pratique sportive et son impact sur la santé».