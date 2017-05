L’US Soummam accentue son avance

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

À trois journées de la fin du championnat, le leader incontesté l’US Soummam a franchi un grand pas pour accéder en Régionale 2. Comme attendu, l’ASOG, une équipe qui lutte pour son maintien, n’a pas pesé lourd devant l’USS qui, logiquement, s’est imposée à domicile sur le score de 4 à 0, faisant ainsi valoir une suprématie incontestée. À la faveur de ce large succès, le dix-neuvième de la saison, les poulains de Milizou portent désormais à six points leur avance. Ainsi, les Unionistes de la cité Ighil Ouazzoug sont bien partis pour réaliser une accession historique. Dans le même sillage, le SS Sidi-Aïch, malgré l’énorme écart le séparant du leader, ne veut pas lâcher prise comme le témoigne son succès en déplacement face au NB Taskriout. Pour sa part, le RC Seddouk a sorti le grand jeu ce week-end à domicile et a largement dominé le CRB Aokas, de mal en pis. L’autre bonne opération de la journée est à mettre à l’actif du CS Protection Civile qui s’est imposé devant le voisin de la JS Ighil Ouazzoug (2 - 1).Une belle performance qui permet aux pompiers d’assurer définitivement leur maintien. Le derby des mal-classés, entre le CR Mellala et la JS Béjaïa, est revenu à la formation locale qui s’est imposée par la plus petite des marges. Enfin, les gars de Souk El Tenine et NC Béjaïa se sont imposés sur tapis vert suite à la suspension par la Ligue de football de l’ARB Barbacha et de l’AS Taassast pour le reste de la saison.

Samy H.