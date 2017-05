Riche programme jusqu’au 13 mai

Par DDK | Il ya 16 minutes | 10 lecture(s)

Un programme d’activités, qui s’étalera jusqu’au 13 mai prochain, est proposé au public à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et à son annexe Krim Belkacem d’Azazga.

Aujourd’hui et demain, place à la célébration de la journée internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, dans la petite salle de la Maison de la culture. Vendredi 12 mai, un spectacle de fin d’année sera organisé par la crèche «Tiziri N’Sbah», au profit de ses élèves et leurs familles.

Le lendemain, samedi 13 mai, deux autres spectacles de fin d’année seront organisés. L’un par la crèche «Palais des bambins», de 9h à 12h, l’autre dans l’après-midi, de 13h à 16h, par la crèche «Lebba Tassadda».

Le petit théâtre abritera le concours de la meilleure chorale, organisé par l’association des anciens scouts de la wilaya de Tizi-Ouzou. A la maison de la culture Krim Belkacesm d’Azazga, un hommage à l’artiste Rabah Ouferhat sera organisé, le samedi 13 mai, par l’association «Tirza».

M.A.T.