Les élèves du CEM Ameur Amar à l’honneur

À l’occasion du mois du patrimoine, qui se déroule chaque année du 18 avril au 18 mai, l’association Adrar n’ath Quodiaa d’Aghribs a organisé, avant-hier, une journée portes-ouvertes au niveau du musée ‘’Jmaa Bwugni’’, au centre du village.

À noter que ce musée a été nouvellement créé, pour sauvegarder les objets traditionnels et historiques de la bourgade. Cette manifestation s’est déroulée en présence d’une délégation de la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou qui a découvert des richesses culturelles du patrimoine matériel et de différents legs ancestraux de la région.

Cette journée a, également, offert aux élèves du CEM Ameur Amar d’Aghribs l’occasion de rencontrer des animateurs, des responsables et des artistes qui leur ont expliqué l’importance de participer à des activités muséales, "afin de connaître le quotidien de nos ancêtres, et acquérir un savoir patrimonial".

En outre, une exposition dans le hall du musée, portant sur «L’architecture typique de la maison kabyle» a été présentée par M. Mohand Selloum, plasticien, qui a expliqué aux invités «l’intérêt que l’ont doit donner à la maison kabyle sur ses différentes dimensions, afin que nul n’oublie le passé de nos ancêtres».

Pour sa part, une représentante de la direction de la culture a rappelé à l’assistance que l’objectif principal de cet événement consiste à donner «des idées et inculquer aux générations futures l’importance du patrimoine dans la vie quotidienne du citoyen, et œuvrer pour la renaissance, la promotion et la sauvegarde du patrimoine de la wilaya en général».

Par ailleurs, une visite a été programme au monument du village dans lequel sont inscrits 56 noms de chouhada du village Adrar, tombés au champ d’honneur durant la guerre de libération nationale. À noter pour la fin qu’une collation à l’honneur des invités a été offerte par ladite association.

