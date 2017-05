La JSK en réel danger !

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Ayant perdu face au DRB Tadjenant avant-hier, la JSK fait craindre le pire à ses supporters

En effet, le club kabyle est plus que jamais menacé de relégation, à quatre journées seulement de la fin du championnat. Avec la victoire de l’autre concurrent direct, le RCR, face à l’O Médéa un but à zéro, la JSK se trouve dans une situation critique. Avec 28 points, elle accuse un point de retard sur le DRB Tadjenant (29 points) et le RCR (29 points), en attendant que le CSC joue son match retard face au MCA.

Si le CSC gagne cette rencontre, il comptabilisera lui aussi 29 points. Dans ce cas-là, le club kabyle serait le premier relégable, à quatre journées du baisser du rideau. Et ce qui ne rassure pas les supporters, c’est que leur club ne convainc plus côté rendement. En effet, le club kabyle est passé carrément à côté, face à Tadjenant et les choix du coach Rahmouni ont été contestés.

En optant pour un schéma ultra défensif, en incorporant 7 défenseurs, le coach kabyle «a commis une grosse erreur», dit-on. Même si le duo Rahmouni-Moussouni a fait de son mieux depuis son arrivée pour améliorer la situation, le club n’a toutefois pas réussi à quitter la zone rouge. La preuve en est que le club kabyle continue à lutter pour assurer son maintien à quatre jours seulement de la fin du championnat.

En résumé, la JSK est réellement en danger et les points des prochains matchs seront en or. Désormais, les coéquipiers du capitaine Rial n’ont plus droit à l’erreur et doivent enchaîner les bons résultats pour sauver le club et éviter de rétrograder en Ligue 2 Mobilis.

Le RCR, match de vie ou de mort pour les Kabyles

La JSK recevra un autre concurrent direct pour le maintien, le RCR, lors de la prochaine journée du championnat. Ce match sera capital pour la suite du parcours. Un autre faux pas est strictement interdit pour les coéquipiers de Rial qui doivent à tout prix battre le RCR. A signaler qu’après le match face au RCR, la JSK jouera en déplacement face à l’O Médéa, avant de recevoir l’USMBA au stade 1er novembre, pour enfin affronter le CRB au stade du 20 Août.

JSK - RCR, samedi prochain à 18h

Entrant dans le cadre de la 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, le match JSK- RCR se jouera samedi 20 mai en cours. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction des Canaris. Ce match se jouera à 18h au stade du 1er Novembre, précise encore notre source. À noter que cette rencontre sera capitale pour les Kabyles qui jouent leur survie en Ligue 1 Mobilis.

M. L.